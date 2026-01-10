¡Escándalo!: se filtraron chats de Morena Rial pidiendo brujerías y amarres para sus parejas y Jorge Rial

Una nueva filtración expuso conversaciones privadas de Morena Rial previas a su detención que la involucran con la magia negra. La joven recurría a prácticas místicas para influir en sus relaciones y hasta el vínculo con su padre.

Hoy 10:24

Aunque permanece detenida desde hace meses, Morena Rial vuelve a sacudir el mundo del espectáculo por la filtración de mensajes íntimos del pasado. Los chats, revelados en LAM (América TV), dejan al descubierto pedidos de brujerías, amarres y trabajos espirituales que habría encargado a una bruja, con destinatarios que van desde sus parejas hasta su propio padre, Jorge Rial.

De acuerdo a la información aportada por Pilar Smith, Morena habría estado en contacto con una tarotista de nombre Ailuz durante varios años y hasta antes de quedar detenida.

Si bien tiempo atrás había surgido el nombre de Coral como la persona que le hacía ciertos trabajos de prácticas místicas, la flamante angelita explicó que se trata de una segunda "bruja" a la que Morena habría recurrido reiteradamente entre 2021 y 2025 con diferentes solicitudes. "Algunos de los pedidos, Ailuz aceptó hacerlos y otros no porque eran muy oscuros", confió la panelista.

Fue allí que la nueva integrante del programa que conduce Ángel de Brito detalló que la controvertida influencer habría solicitado un serie de trabajos dirigidos a diferentes personas, desde "conseguir trabajo con Marcelo Tinelli", hasta deslizar que "aparentemente, su último embarazo fue producto de un ritual".

Asimismo, Smith agregó que Morena pidió amarres y endulzamientos, no solamente para varios de sus novios, sino también para su padre, Jorge Rial, con el fin de sacar réditos materiales.

Y con el fin de aportar pruebas a sus dichos, la angelita llevó al ciclo de América TV algunos chats, donde uno de los fragmentos más sensibles exponen pedidos relacionados directamente con Jorge Rial. "Necesito que prendas una vela en nombre de mi papá así puedo ir a Buenos Aires y que me alquile el auto", pidió Morena.

Al mismo tiempo, el conductor de LAM sumó que, ante la solicitud de la bruja, la mediática le hizo llegar el nombre completo junto a la fecha de nacimiento de su padre con la polémica frase: "Lo tengo que endulzar al chot… ese", que leyó De Brito.

Además, el contenido de los mensajes revela que las exparejas también formaban parte de las consultas de Morena. En un audio dirigido a Ailuz, menciona a Rodrigo, el último vínculo sentimental que tuvo, y expone su inquietud: “No sé si podés prender una vela o algo, pero está re malo. Apagó el celular a la mañana y lo tiene apagado aún”. Más adelante, en un intercambio que fue leído al aire por De Brito, volvió a preguntar por los efectos de lo que había solicitado: “Ojalá el pacto que dije el otro día funcione. ¿Cómo sabemos si hizo efecto o no?”.

En tanto, en la lectura que hizo Ángel de Brito, los mensajes escalaron aún más cuando la bruja pidió información concreta sobre quienes Morena quería “hacer bosta”. Allí surgieron dos nombres fuertes: Matías Ogas, el papá de su hijo Amadeo, y nuevamente Jorge Rial. Respecto a Ogas, la búsqueda era revertir la ruptura y, según los chats, optaron por avanzar con “un vudú”.

Mientras que en otro intercambio privado, esta vez enfocado otra vez en Rodrigo, Morena fue directa: “Necesito embarazo, plata y amarre a él. ¿Cómo hacemos?”. Del otro lado, la bruja le respondió que él ya la había amarrado, motivo por el cual ella sentía “desesperación”.