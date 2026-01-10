Un paso histórico: Santiago del Estero fue protagonista del récord de donación y trasplante en 2025

El año 2025 fue histórico para la donación y el trasplante de órganos y tejidos en Argentina, con cifras récord que reflejan el fortalecimiento del sistema de salud y el trabajo conjunto entre Nación y provincias.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A nivel nacional, se registraron 906 procesos de donación de órganos, 1.242 procesos de donación de tejidos y 253 donantes vivos, lo que representó el mayor registro histórico del país. Este avance fue posible gracias al trabajo articulado del INCUCAI junto a los sistemas sanitarios provinciales.

Como resultado, 4.497 pacientes accedieron a un trasplante durante el año. De ese total, 2.349 fueron trasplantes de órganos, 2.148 trasplantes de córneas y 291 trasplantes pediátricos, ampliando las oportunidades de vida para personas de todas las edades.

Hospital Regional

En Santiago del Estero, la procuración también mostró un crecimiento significativo. Durante 2025 se registraron 17 donantes reales y 102 pacientes santiagueños recibieron trasplantes, de los cuales 49 fueron de órganos y 51 de córneas.

Te recomendamos: Acreditación nacional para el Servicio de Cirugía del Hospital Ramón Carrillo

Las principales instituciones generadoras de donantes en la provincia fueron el Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo y el Centro Integral de Salud (CIS) Banda, pilares del sistema local de procuración.

Desde el CAISE Santiago del Estero destacaron que estos resultados son fruto de un sistema que se fortalece de manera sostenida, con capacitación continua, jornadas provinciales históricas y un enfoque en el acceso equitativo al trasplante.

En ese marco, ya se trabaja en el Plan Estratégico Federal 2026–2028, que apunta a incrementar la cantidad de donantes, reducir los tiempos de espera y garantizar mayor equidad en todo el país.