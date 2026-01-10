El dato que mantiene viva la ilusión de Comercio para revertir la serie ante Central Argentino

El elenco de Valoy tiene un dato más que importante que sostiene la ilusión. ¿Se dará la remontada?

Hoy 11:50

Comercio Central Unidos afrontará este domingo la vuelta de la Cuarta Ronda del Torneo Regional con la obligación de dar vuelta la serie ante Central Argentino, que llega con ventaja tras el 1-0 de la ida. Sin embargo, el elenco de Valoy tiene un dato que sostiene la ilusión: el Tripero ganó los dos últimos enfrentamientos como local ante su rival de turno, ambos con el mismo resultado, 2-0, y en ese registro se apoya para soñar con la clasificación.

El antecedente más cercano se dio el 31 de agosto de 2025, cuando Comercio se impuso por 2 a 0 en el Raúl Adolfo Seijas, en un partido donde fue claramente superior y marcó diferencias desde el inicio. Antes, el 29 de julio de 2024, el Tripero también había derrotado a Central Argentino por 2 a 0 como local, consolidando una paternidad reciente que ahora vuelve a tomar valor en una instancia decisiva.

Ese historial se potencia aún más si se lo enmarca dentro de la fortaleza general de Comercio en su estadio. El equipo lleva más de un año sin perder como local, con una racha de 16 triunfos y 6 empates, y la última caída en el Seijas se remonta al 29 de junio de 2024, ante Yanda. Desde entonces, cada visitante que pisó esa cancha se encontró con un equipo sólido, intenso y difícil de quebrar.

Con la serie abierta, un gol de desventaja y el respaldo de los números recientes, Comercio sabe que tiene argumentos reales para ir por la remontada. La historia cercana, la localía y el momento del equipo sostienen una ilusión que sigue intacta: volver a imponerse ante Central Argentino en casa y seguir en carrera en el Torneo Regional.