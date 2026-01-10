Maher Carrizo sumó minutos en Vélez mientras se define su pase a River

El santiagueño jugó en los amistosos ante Midland mientras avanzan las negociaciones entre el Fortín y el Millonario, que podrían cerrarse en las próximas horas.

Hoy 12:31

Maher Carrizo continúa entrenándose y sumando rodaje en Vélez a la espera de que se resuelva su futuro. Este sábado por la mañana, el extremo santiagueño de 19 años fue utilizado por Guillermo Barros Schelotto en una serie de amistosos informales ante Midland, disputados en la Villa Olímpica del Fortín, en medio de las negociaciones que el club mantiene con River Plate por su transferencia.

El equipo de Liniers jugó dos partidos desde las 8.30, ambos pautados a dos tiempos de 35 minutos. Carrizo fue titular en el segundo encuentro, en el que Midland se impuso por 1 a 0. Allí integró una formación compuesta por Álvaro Montero; Agustín Lagos, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Demián Domínguez; Matías Arias, Claudio Baeza, Diego Valdéz; Dylan Godoy y Francisco Pizzini.

Ese equipo sucedió a una primera alineación que formó con Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emmanuel Mammana, Aaron Quirós, Elías Gómez; Tobías Andrada, Rodrigo Aliendro, Manuel Lanzini; Matías Pellegrini, Braian Romero y Alex Verón. En ese amistoso inicial, Vélez empató 1-1 con gol de Romero al cabo de los 70 minutos.

Mientras tanto, River aceleró en las últimas horas y la operación por Carrizo se encuentra próxima a concretarse. La transferencia total rondaría los 8,5 millones de dólares, de los cuales a Vélez le quedarían 6,5 millones netos. En las próximas horas habrá una reunión clave para ajustar detalles impositivos y logísticos antes del cierre.

Carrizo llegó desde Santiago del Estero a las inferiores de Vélez en 2015 y fue escalando categorías hasta consolidarse en Primera, donde debutó en agosto de 2024. Lleva 51 partidos oficiales, con 11 goles, 3 asistencias y 3 títulos, y su contrato se extiende hasta diciembre de 2027, con una cláusula de salida de 16 millones de dólares. Además de River, el juvenil es seguido de cerca por clubes del fútbol europeo, lo que explica la expectativa que rodea a una de las mayores promesas surgidas en los últimos años.