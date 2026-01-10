El CAMM del barrio El Rincón celebró el Día de Reyes con un encuentro recreativo

Esta actividad se llevó a cabo el día viernes a la siesta en las instalaciones de la propia institución situada en la Manzana 23 Lote 3 del barrio mencionado.

Hoy 12:46

El Centro de Atención Médica Municipal (CAMM) N° 6 del barrio El Rincón, dependiente de la Dirección General de Salud de la municipalidad de La Banda, realizó un Agasajo de Reyes para los pacientes de la Licenciada en Psicología, María Belén Catalfamo, y el Odontólogo, Dr. Luis Martín Luna.

Esta actividad se llevó a cabo el día viernes a la siesta en las instalaciones de la propia institución situada en la Manzana 23 Lote 3 del barrio mencionado y comprendió animación, juegos, sorteos y la presencia de los Reyes Magos, Gaspar, Melchor y Baltazar.

Según se informó, el objetivo de esta propuesta fue organizar un encuentro para que los niños que son pacientes de los profesionales mencionados puedan celebrar el Día de Reyes y compartir un grato momento de convivencia.

La encargada del turno tarde del CAMM N° 6, Nancy Sández, explicó lo siguiente: “Hoy tuvimos una actividad para los niños que son pacientes de la psicóloga, Lic. María Belén Catalfamo, y el odontólogo, Dr. Luis Martín.

El encuentro fue de perfil recreativo dónde los niños que asistieron pudieron compartir un grato momento y participar de sorteos de juguetes que fueron donados por nuestros compañeros del CAMM.

Además, contamos con la presencia de los Reyes Magos que interactuaron con los pequeños y también entregaron algunos presentes”.

Agregó: “Queremos agradecer el apoyo de nuestras autoridades municipales que siempre nos proveen lo que necesitamos para poder brindar un buen servicio y atención a los vecinos que se acercan cotidianamente a la institución.

Por último, quiero recordar que el CAMM N°6 del barrio El Rincón está situado en la Manzana 23 Lote 3 y funciona de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 19 horas, con diferentes servicios de salud”.