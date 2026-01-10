Comenzaron las inscripciones para las clases de teatro 2026 en la Casa del Bicentenario

La Municipalidad de La Banda invita a jóvenes y adultos a participar de un espacio de formación artística y recreativa, con clases que iniciarán el 12 de enero y se dictarán los lunes y miércoles por la noche.

Hoy 12:47

La Municipalidad de La Banda informó que ya están abiertas las inscripciones para las Clases de Teatro 2026, dirigidas a jóvenes y adultos mayores de 18 años. La propuesta se desarrollará en la Casa del Bicentenario, ubicada en la intersección de Besares y Garay.

Las clases comenzarán el 12 de enero de 2026 y se dictarán los lunes y miércoles, de 20 a 21 horas, ofreciendo a los participantes un espacio de formación, expresión y recreación. Durante los encuentros, los asistentes trabajarán distintas técnicas teatrales, métodos de actuación y preparación de guiones, promoviendo el desarrollo artístico y creativo.

Se trata de una actividad arancelada que busca fomentar el acceso a las actividades culturales y artísticas dentro de la comunidad, fortaleciendo los espacios de participación y aprendizaje.

Los interesados pueden obtener más información e inscribirse llamando al 3854263733.

Con esta iniciativa, desde el municipio se continúa impulsando políticas culturales que promueven el arte, la formación y el encuentro comunitario, reafirmando el compromiso con el desarrollo integral de los vecinos y vecinas de La Banda.