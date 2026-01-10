Brasil dejará de representar a la Argentina en la Embajada en Venezuela e Italia ocupará el lugar

La Cancillería brasileña informó que no continuará ejerciendo la representación diplomática argentina en Caracas, en un contexto de tensiones que siguieron a declaraciones del presidente Javier Milei.

Hoy 13:43

Brasil dejará de asumir la representación de la Embajada Argentina en Venezuela, ubicada en la ciudad de Caracas. La información fue confirmada por voceros oficiales de la administración liderada por Luiz Inácio Lula da Silva.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Aunque desde ese sector optaron por no ahondar en las motivaciones de la decisión, este medio adelantó la semana pasada que, tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo de Estados Unidos en Caracas, una publicación del presidente Javier Milei en su cuenta personal de X había generado un profundo malestar en Brasilia.

El posteo era un video de un discurso reciente de Milei en el que abrazaba “la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano” y exhortaba a los líderes del Mercosur a repudiar a ese régimen. El video finaliza con una foto del brasileño Lula da Silva abrazando a Nicolás Maduro.

“Nos preocupa. Igualmente preocupante, además de la provocación chistosa, es que nuestros países estén en lados opuestos de la cuestión del uso de la fuerza militar por una potencia extranjera en la región”, había explicado una fuente calificada.

Fuentes en estricta reserva explican que se trató de una sumatoria de actitudes de la Casa Rosada que terminaron por “colmar el vaso” con aquella publicación realizada horas después del operativo de Estados Unidos que extrajo a Maduro de Venezuela.