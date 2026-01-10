Giovani Lo Celso marcó para Betis en medio de las versiones sobre su vuelta a Rosario Central

El volante argentino fue titular, convirtió de cabeza en el 1-1 ante Oviedo y volvió a quedar en el centro de la escena mientras en Rosario sueñan con repatriarlo para juntarlo con Di María y apuntar a la Libertadores.

Hoy 14:00

Giovani Lo Celso fue protagonista este fin de semana en el fútbol español al marcar el gol del Betis en el empate 1-1 como visitante frente a Oviedo, por la 19ª fecha de La Liga. El mediocampista argentino fue titular y anotó de cabeza a siete minutos del final, justo cuando crecen las versiones sobre un posible regreso a Rosario Central.

El equipo dirigido por Manuel Pellegrini rescató un punto luego de que Ilyas Chaira pusiera en ventaja al local a los 71 minutos. Además de Lo Celso, en el Betis también fue titular Valentín Gómez, mientras que Ezequiel Ávila ingresó desde el banco de suplentes. Del lado de Oviedo, el argentino Santiago Colombatto jugó desde el arranque.

En cuanto al futuro del mediocampista de la Selección Argentina, la posibilidad de volver al Canalla hoy aparece como compleja. El club español pidió 15 millones de euros por su pase —tiene contrato hasta junio de 2028— y solo una eventual salida en condición de libre podría abrir una puerta concreta.

La idea de Lo Celso es sumar la mayor cantidad de minutos posibles para fortalecer sus chances de estar en el Mundial, y vería con buenos ojos un regreso a Rosario. Allí podría reencontrarse con Ángel Di María, con quien compartió plantel en PSG, y apuntar a competir en la Copa Libertadores.

El empate dejó al Betis sexto en la tabla con 29 puntos, en zona de clasificación a la Conference League. En la otra vereda, Oviedo comparte el último lugar con Levante, aunque tiene dos partidos pendientes, y de mantenerse así perdería la categoría.