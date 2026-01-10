Ingresar
Asistencia del Colo Barco y otro gol de Joaquín Panichelli para un triunfazo del Racing de Estrasburgo

La dupla argentina volvió a brillar en Francia: Barco asistió y Panichelli marcó para abrir el camino del 6-0 ante Avranches por los 16avos de final de la Copa de Francia.

Hoy 16:10

La conexión argentina volvió a decir presente en el Racing de Estrasburgo. Valentín “Colo” Barco asistió y Joaquín Panichelli marcó el primer gol en la goleada 6-0 sobre Avranches, equipo de la Cuarta División, por los 16avos de final de la Copa de Francia.

A los 13 minutos, Barco recibió en la puerta del área, se acomodó y metió un zurdazo preciso a la cabeza de Panichelli, que le ganó con autoridad a su marcador y la clavó contra la red para el 1-0. Una jugada limpia, simple y efectiva que volvió a mostrar por qué son la dupla de la que todos hablan en el fútbol francés.

Antes del descanso, el Estrasburgo ya había liquidado el trámite. Julio Enciso y Diego Moreira, este último tras una asistencia de Panichelli, estiraron la diferencia para irse al entretiempo 3-0 arriba ante un rival ampliamente superado.

En el complemento llegaron los otros tres tantos: Martial Godo, nuevamente tras pase del Colo Barco, Sebastian Nanasi y Enciso, que selló su doblete para el 6-0 final.

Para Barco fue su octava asistencia en la temporada, en la que acumula 24 partidos y un gol. Panichelli, en tanto, llegó a su 12° tanto en 25 encuentros y además sumó su primer pase-gol del curso.

El presente del Racing de Estrasburgo es inmejorable: no pierde desde el 6 de diciembre, cuando cayó 1-0 ante Toulouse. Su próximo compromiso será el domingo 18 de enero a las 11:00 (hora argentina) ante Metz, por la Ligue 1, donde actualmente se ubica séptimo con 24 puntos.

TEMAS Valentín Barco Joaquín Panichelli

