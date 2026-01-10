Rusia atacó infraestructura energética y depósitos de combustible de Ucrania

El Ejército ruso alcanzó estos objetivos, así como puntos de despliegue temporal de las tropas ucranianas y mercenarios extranjeros en 153 zonas.
Las Fuerzas Armadas de Rusia realizaron un ataque contra instalaciones de la infraestructura energética que abastecen el complejo militar-industrial de Ucrania, informó este sábado el Ministerio de Defensa ruso.
La ofensiva se llevó a cabo con el uso de aviación operativo-táctica, vehículos aéreos no tripulados de ataque, tropas de misiles y artillería.
Como resultado, fueron alcanzadas "instalaciones de infraestructura energética que garantizan el funcionamiento del complejo militar-industrial de Ucrania, depósitos de combustible, así como puntos de despliegue temporal de las unidades armadas ucranianas y mercenarios extranjeros en 153 zonas".
Además, el Ministerio de Defensa ruso informó que derribó un misil guiado de largo alcance Neptun y 70 drones ucranianos.