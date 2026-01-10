El fiscal general de Chubut confirmó que los incendios fueron intencionales

Carlos Díaz Mayer aseguró que el fuego se inició de manera deliberada entre El Hoyo y Puerto Patriada y advirtió sobre el impacto ambiental acumulado.

Hoy 18:13

En el avance de la investigación sobre los incendios en Chubut, el fiscal general de la provincia, Carlos Díaz Mayer, confirmó que el fuego fue iniciado de manera intencional y dio detalles de lo que encontraron en los peritajes.

“Fue una persona que inició el fuego en un punto entre la localidad El Hoyo y Puerto Patriada, donde nuestro perito encontró que usaron combustible para prenderlo. Todavía estamos buscando al responsable”, dijo el funcionario.

“Es impresionante lo que está pasando con el incendio, está arrasando con todo. Es un acto criminal. (...) Todo lo que no se quemó el año pasado se está quemando ahora”, expresó el fiscal Mayer al ser consultado por un balance de la situación que se está viviendo en la Patagonia.

Sobre la investigación, indicó que aún no hay datos concretos que puedan dar con los autores del foco. “Tengo que empezar a descartar de a grupos de gente que había en el lugar, tanto los que viven en la zona y los que no. En Puerto Patriada, había 800 vehículos aproximadamente”, detalló sobre las dificultades del caso.

Por último, el fiscal Mayer manifestó su enojo ante estos hechos que se repiten año tras año. “Habría que agravar más las penas para que nadie más lo vuelva a hacer, pero como un resultado de política criminal a nivel general. Es sancionar para que la sociedad vea que cometer ese tipo de conductas llevaría a cumplir una pena de prisión alta", concluyó.

En medio de la alerta máxima, se conoció la imagen que confirma que el incendio iniciado el 5 de enero en Puerto Patriada fue intencional.

La fotografía muestra el tronco del árbol donde se habría originado el fuego, en un área sin cámaras de seguridad ni sistemas de monitoreo.

Según detalló ADNSUR, la causa judicial avanza en un escenario adverso para la investigación, ya que el lugar fue elegido de manera estratégica y el fuego arrasó con posibles huellas, lo que dificulta la identificación de los responsables.

Imag.difundida por el M.P.F

La investigación permitió establecer que el foco inicial del incendio se ubicó a unos 300 metros dentro del bosque, lejos de caminos, turistas y tránsito vehicular.

Ese dato fue clave para descartar por completo cualquier hipótesis accidental vinculada a fogones, colillas o descuidos humanos en zonas de acceso público.

El incendio continúa activo, ya arrasó con más de 5500 hectáreas y mantiene desplegado un operativo que involucra a cientos de personas entre brigadistas, fuerzas de seguridad y personal de apoyo.