Ariana Grande y la película Sinners se destacaron en los Astra Awards 2026

La ceremonia de la Hollywood Creative Alliance consolidó su peso como referencia de la temporada de premios.

Hoy 18:24
Ariana Grande

Los Astra Awards 2026, organizados por la Hollywood Creative Alliance, celebraron a lo mejor del cine del último año con una gala que volvió a consolidarse como un termómetro central de la temporada, combinando prestigio crítico, diversidad de propuestas y una mirada amplia sobre la industria audiovisual.

Una de las figuras más destacadas de la noche fue Ariana Grande, quien obtuvo el premio a Mejor Actriz Secundaria en Comedia o Musical por su papel en Wicked: For Good. El reconocimiento representó un nuevo hito en su creciente trayectoria actoral, imponiéndose a intérpretes de renombre como Glenn Close, Gwyneth Paltrow, Regina Hall y Teyana Taylor, lo que subraya la repercusión de su desempeño en la secuela del musical de Universal Pictures.

El gran vencedor de la edición 2026 fue Sinners, dirigida por Ryan Coogler y distribuida por Warner Bros. La producción se alzó con nueve estatuillas, incluyendo premios en categorías clave como actuación, guion, música y rubros técnicos, consolidándose como la película más laureada de la ceremonia.

Sinners Sinners

Otro de los momentos más comentados de la noche llegó con el galardón a Mejor Interpretación en una Película de Terror o Thriller, que recayó en Indy, el perro protagonista de Good Boy. La elección, inusual en premiaciones tradicionales, reafirmó el perfil ecléctico y descontracturado que distingue a los Astra Awards.

En las categorías principales, la nómina de candidatas a Mejor Película – Drama incluyó a Frankenstein (Netflix), Hamnet (Focus Features) y Train Dreams (Netflix), títulos que figuraron entre los más destacados del año por crítica y público.

TEMAS Ariana Grande Cine y Artes Audiovisuales

