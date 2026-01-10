Ingresar
Juana Viale vuelve al almuerzo del domingo con invitados de lujo

Este domingo 11 de enero, Juana arranca la temporada veraniega de su programa con un grupo de invitados que promete diversión y buena mesa.

El domingo 11 de enero, Juana Viale da inicio a la temporada de verano 2026 de las mesazas en Mar del Plata en el Hotel Costa Galana y su producción ya anunció quiénes serán los primeros invitados a Almorzando con Juana.

Desde las 13:45 por la pantalla de eltrece, la nieta de la Chiqui estará sentada junto a los actores Martín Bossi y Laurita Fernández, protagonistas de la exitosa obra La Cena de los Tontos, que también se mudó a Mar del Plata.

También estarán presentes en la mesa de este fin de semana los artistas Florencia Peña y Juan Ingaramo, los intérpretes del musical Pretty Woman, y el artista de stand up Federico Cyrulnik.

