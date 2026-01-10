Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 ENE 2026 | 29º
X
Espectaculos

“Acompañarte en cada paso”: la China Suárez y su mensaje a Rufina

Desde Instagram, la actriz mostró la emoción que le genera ver a su hija conquistar nuevos desafíos.

Hoy 19:00
La China y Rufi

Eugenia la China Suárez y Mauro Icardi comenzaron el 2026 a puro amor al igual que iniciaron el 2025 cuando blanquearon el romance. Luego de pasar la Navidad en Buenos Aires con los hijos de ambos, la pareja viajó a Turquía donde recibieron los dos Año Nuevo de manera íntima y continuar con su vida allí mientras el futbolista desarrolla su actividad en el Galatasaray.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En las últimas horas, desde su cuenta en Instagram, la actriz se mostró totalmente feliz por el gran presente y logro obtenido por su hija mayor, Rufina, fruto de su relación con el actor Nicolás Cabré.

La niña tiene una gran pasión por el deporte acuático y la actriz mostró una imagen de su hija practicando natación y expresó su alegría por el progreso demostrado en la disciplina.

Posteo Posteo

“Felicitaciones mi reina, qué orgullo. Qué felicidad poder acompañarte en cada paso, te amo", indicó la China Suárez emocionada con algunas postales de su hija con antiparras y nadando en plena competencia con la que se quedó con dos medallas por su destacado desempeño en la piscina.

En unas de las imágenes se la ve a Rufi feliz mordiendo las dos condecoraciones que recibió por su gran participación en el certamen de natación, lo que motivó la profunda emoción de su madre a través de sus historias de Instagram.

Cabe recordar que la niña participó también hace unos días del casamiento de su papá Nicolás Cabré con Rocío Pardo, quienes dieron el sí en Córdoba.

TEMAS China Suárez

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Investigan la muerte de un hombre hallado sin vida en un departamento en pleno centro santiagueño
  2. 2. Ramón Bulacia, el gaucho santiagueño que en pleno 2026 mantiene vivas las tradiciones y la identidad argentina
  3. 3. Locura sin límites: un sujeto golpeó a su pareja y la siguió hasta la comisaría con un cuchillo
  4. 4. Clima en Santiago del Estero: pronóstico del tiempo para este sábado 10 de enero de 2026
  5. 5. Tras su primer mes de gestión, Elías Suárez impulsa políticas de unidad, educación y empleo en Santiago del Estero
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT