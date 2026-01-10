“Acompañarte en cada paso”: la China Suárez y su mensaje a Rufina

Eugenia la China Suárez y Mauro Icardi comenzaron el 2026 a puro amor al igual que iniciaron el 2025 cuando blanquearon el romance. Luego de pasar la Navidad en Buenos Aires con los hijos de ambos, la pareja viajó a Turquía donde recibieron los dos Año Nuevo de manera íntima y continuar con su vida allí mientras el futbolista desarrolla su actividad en el Galatasaray.
En las últimas horas, desde su cuenta en Instagram, la actriz se mostró totalmente feliz por el gran presente y logro obtenido por su hija mayor, Rufina, fruto de su relación con el actor Nicolás Cabré.
La niña tiene una gran pasión por el deporte acuático y la actriz mostró una imagen de su hija practicando natación y expresó su alegría por el progreso demostrado en la disciplina.
Posteo
“Felicitaciones mi reina, qué orgullo. Qué felicidad poder acompañarte en cada paso, te amo", indicó la China Suárez emocionada con algunas postales de su hija con antiparras y nadando en plena competencia con la que se quedó con dos medallas por su destacado desempeño en la piscina.
En unas de las imágenes se la ve a Rufi feliz mordiendo las dos condecoraciones que recibió por su gran participación en el certamen de natación, lo que motivó la profunda emoción de su madre a través de sus historias de Instagram.
Cabe recordar que la niña participó también hace unos días del casamiento de su papá Nicolás Cabré con Rocío Pardo, quienes dieron el sí en Córdoba.