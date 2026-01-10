Renovación confirmada: Gaspar Triverio seguirá en Sarmiento de La Banda

El mediocampista acordó su continuidad y vestirá nuevamente la camiseta del Profe en la temporada 2026, que sigue moviéndose fuerte en el mercado de pases.

Hoy 20:23

Sarmiento de La Banda confirmó una nueva continuidad de cara a la próxima temporada: el volante Gaspar Triverio renovó su vínculo y seguirá vistiendo los colores del Profe en este 2026, convirtiéndose en una pieza más de la base que el cuerpo técnico busca sostener.

Hasta el momento, el club bandeño ya sumó varios refuerzos para reforzar su plantel. Llegaron Nahuel González (delantero), Cristian Díaz y Braian Molina (defensores), Brian Pinto (mediocampista santiagueño), Maximiliano Núñez (marcador central de 28 años), Manuel Palavecino (volante) y recientemente Ramón Cansinos.

En cuanto a las continuidades, además de Triverio, el club confirmó que el lateral izquierdo Axel Ochoa seguirá ligado a la institución. También renovaron su vínculo Juan Mendonça e Israel Roldán, dos piezas que el cuerpo técnico considera importantes para mantener una base sólida del plantel.

De esta manera, Sarmiento continúa trabajando en la conformación de un equipo competitivo, apostando tanto a la llegada de refuerzos como a la permanencia de jugadores clave para afrontar la nueva temporada con mayores aspiraciones.