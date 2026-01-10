Ingresar
La foto de Icardi con la China Suárez que volvió a involucrar a Wanda Nara

El detalle que muchos notaron en redes sociales volvió a generar rumores sobre el pasado y presente amoroso del futbolista.

Hoy 20:46
La China, Mauro y Icardi

El reciente posteo de Mauro Icardi por su primer aniversario junto a la China Suárez se volvió viral en redes sociales. La razón no estaría tan vinculada al mensaje romántico que acompañó las imágenes, sino por un detalle inesperado que volvió a instalar el nombre de Wanda Nara en medio del actual romance.

El futbolista del Galatasaray compartió en Instagram una serie de fotos junto a la actriz y sumó un texto cargado de emoción, para celebrar du recorrido juntos. “Gracias por caminar a mi lado… hoy no celebro una foto, celebro la mujer que amo y el futuro que sueño con vos”, escribió.

Posteo Posteo

Dentro del conjunto de imágenes publicadas, una en particular llamó la atención y dio lugar a comentarios irónicos en redes, donde algunos usuarios bromearon con que la conductora “había aparecido” en el posteo. La referencia surgió a partir de un tatuaje que el deportista se realizó para “homenajear” su amor por Wanda Nara en sus años de matrimonio.

Aunque la imagen es de vieja data y Mauro la reemplazó con el diseño de un lobo, la marca del pasado volvió a generar polémica y reavivó interpretaciones sobre la historia sentimental del delantero.

TEMAS China Suárez Wanda Nara Mauro Icardi

