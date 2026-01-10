Crece la esperanza por Nahuel Gallo tras nuevas excarcelaciones

El gobierno chavista continúa con el proceso lento de liberación de presos políticos; la coalición opositora ya confirmó 22 identidades.

Hoy 22:08

La Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela informó la liberación de 22 presos políticos, según un listado difundido a las 17 horas de este sábado. De esta manera, crece aún más la expectativa por la posible futura liberación del gendarme argentino, Nahuel Gallo, detenido desde el año pasado en Venezuela.

Entre los excarcelados figuran ciudadanos venezolanos y al menos cuatro de nacionalidad española: Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno Dapena y Ernesto Gorbe Cardona.

La nómina incluye, entre otros, a Biaggio Pillieri, Alejandro Rebolledo, Larry Osorio, Alfredo y Franklin Alvarado, Antonio Gerardo Buzzeta Pacheco y Yanny González.

Desde la coalición opositora reiteraron el reclamo por la libertad de todos los detenidos por razones políticas.