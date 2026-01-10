Chile ofreció ayuda a Argentina por los incendios en Chubut

El canciller Alberto van Klaveren expresó su solidaridad y puso a disposición cooperación regional; Quirno agradeció el respaldo internacional.

Hoy 23:04

En medio de los graves incendios forestales que afectan a distintas zonas de la Patagonia, el gobierno de Chile ofreció este viernes su apoyo y cooperación a la Argentina para enfrentar la emergencia. El gesto fue expresado públicamente por el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Alberto van Klaveren, a través de un mensaje en redes sociales.

“Ante los incendios forestales que afectan a la vecina nación de Argentina, Chile ofrece su apoyo y cooperación. En momentos de adversidad, la solidaridad entre países hermanos y el trabajo conjunto son fundamentales para abordar desafíos compartidos”, escribió el funcionario chileno al remarcar la necesidad de una respuesta regional ante este tipo de emergencias.

El mensaje recibió una rápida respuesta del canciller argentino, Pablo Quirno, quien agradeció la asistencia ofrecida y destacó la importancia de contar con más recursos para combatir el fuego. “Muchísimas gracias, Alberto por el apoyo y cooperación de Chile y por la pronta respuesta que nos permitirá contar con más recursos para enfrentar los incendios en Chubut”, señaló.

Los incendios afectan especialmente a zonas cordilleranas del sur del país y mantienen en alerta a las autoridades nacionales y provinciales. La coordinación con países vecinos forma parte de la estrategia para reforzar el combate del fuego, ante condiciones climáticas adversas y la magnitud de los focos activos.

Mientras los incendios siguen avanzando en distintos puntos de la provincia de Chubut, el trabajo de los voluntarios se vuelve cada vez más indispensable. En medio de jornadas extensas, con recursos limitados y un desgaste físico y emocional, quienes están en la primera línea del combate contra el fuego advirtieron que la situación los supera.

“Estamos haciendo lo que podemos. Gente de otra provincia viene a ayudar porque las manos no alcanzan y hay muchos que no ayudan. Estamos sobrepasados, no podemos más”, contó a uno de los integrantes de una cuadrilla que participa en los operativos.

En el avance de la investigación sobre los incendios en Chubut, el fiscal general de la provincia, Carlos Díaz Mayer, confirmó que el fuego fue iniciado de manera intencional y dio detalles de lo que encontraron en los peritajes.

“Fue una persona que inició el fuego en un punto entre la localidad El Hoyo y Puerto Patriada, donde nuestro perito encontró que usaron combustible para prenderlo. Todavía estamos buscando al responsable”, dijo el funcionario.