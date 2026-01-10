En vivo: Vélez va por la clasificación en Catamarca ante Independiente de La Primero de Mayo

El Fortín de San Ramón corre con la ventaja del 2 a 0 logrado en la ida y buscará avanzar a la Quinta Ronda del Torneo Regional.

Hoy 17:00

Vélez de San Ramón tendrá una parada clave este domingo cuando visite a Independiente de la Primero de Mayo, en Catamarca, por la vuelta de la Cuarta Ronda Eliminatoria del Torneo Regional 2025/26. Tras imponerse 2 a 0 como local en San Ramón, el equipo santiagueño intentará cerrar la serie como visitante y asegurarse un lugar en la siguiente fase.

El Fortín llega con una ventaja importante, aunque sabe que deberá sostenerla en una cancha siempre compleja. Independiente buscará hacerse fuerte en su estadio para dar vuelta la historia, mientras que Vélez apostará a la solidez que mostró en la ida para manejar los tiempos del partido y jugar con la desesperación del rival.

El encuentro se disputará este desde las 18.00, en Catamarca. La cuaterna arbitral será íntegramente de Tucumán y estará encabezada por Lautaro Román Cazorla como árbitro principal. Lo acompañarán Leila Romina Argañaraz y Axel Gastón Santillán como asistentes, mientras que Eloy Guzmán será el cuarto árbitro.

De esta manera, Vélez irá en busca de otro paso firme en el certamen regional con la ilusión de seguir avanzando y representar a Santiago del Estero en las instancias decisivas del torneo.