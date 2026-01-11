Clima en Santiago del Estero: pronóstico del tiempo para este domingo 11 de enero de 2026

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este domingo se presentará con tiempo estable en Santiago del Estero, cielo despejado y sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura mínima será de 19 °C y la máxima alcanzará los 32 °C, en una jornada típica de verano.

Hoy 01:22

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este domingo 11 de enero una jornada cálida y agradable en Santiago del Estero, con condiciones ideales para actividades al aire libre. El cielo se mantendrá despejado durante gran parte del día y no se esperan lluvias, con una probabilidad de precipitaciones del 0%.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19 °C durante las primeras horas de la mañana y una máxima que llegará a los 32 °C por la tarde. La humedad se ubicará en torno al 79 %, lo que podría generar una sensación térmica algo más elevada en los momentos de mayor insolación.

En cuanto al viento, soplará desde el sector Este a velocidades moderadas, entre 7 y 12 km/h, con algunas ráfagas que podrían alcanzar los 22 km/h hacia la tarde.

De esta manera, Santiago del Estero vivirá un domingo de verano con tiempo estable, temperaturas elevadas y sin lluvias, condiciones que se mantendrán favorables a lo largo de la jornada.