Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 ENE 2026 | 32º
X
Somos Deporte

En vivo: en un clásico vibrante, Barcelona y Real Madrid definen el campeón de la Supercopa de España

Culés y Merengues se enfrentan este domingo desde las 16 (hora argentina) en Yeda, en la definición del certamen.

Hoy 18:30
Barcelona Real Madrid

Barcelona y Real Madrid volverán a verse las caras este domingo en la final de la Supercopa de España 2026, en una nueva edición del clásico que ya definió este mismo trofeo en la temporada pasada, cuando el equipo culé se quedó con el título. El partido se jugará desde las 16 (hora argentina) en el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita, y será televisado por el canal 116 de Flow.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO OPCIÓN 1 - OPICIÓN 2

TEMAS FC Barcelona Real Madrid CF

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. En vivo: en un clásico vibrante, Barcelona y Real Madrid definen el campeón de la Supercopa de España
  2. 2. Bº Huaico Hondo: intentó esquivar una moto, chocó un poste y casi termina dentro del canal
  3. 3. Norma Fuentes dejó inaugurada una nueva edición de “Santiago es Tu Río” ante una multitud de familias
  4. 4. Clima en Santiago del Estero: pronóstico del tiempo para este domingo 11 de enero de 2026
  5. 5. Un joven de 24 años murió desangrado tras ser brutalmente atacado en el interior provincial
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT