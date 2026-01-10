En vivo: en un clásico vibrante, Barcelona y Real Madrid definen el campeón de la Supercopa de España

Culés y Merengues se enfrentan este domingo desde las 16 (hora argentina) en Yeda, en la definición del certamen.
Barcelona y Real Madrid volverán a verse las caras este domingo en la final de la Supercopa de España 2026, en una nueva edición del clásico que ya definió este mismo trofeo en la temporada pasada, cuando el equipo culé se quedó con el título. El partido se jugará desde las 16 (hora argentina) en el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita, y será televisado por el canal 116 de Flow.
