Independiente BBC va por su sexta victoria al hilo ante Fusión Riojana

Hoy 07:00

Independiente BBC tendrá una exigente prueba este fin de semana cuando visite a Fusión Riojana este domingo desde las 21:30, en La Rioja, por una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquet. El conjunto santiagueño llega en alza, tras enderezar el rumbo luego de un inicio irregular y abrir el 2026 con una victoria en casa ante Estudiantes de Tucumán.

El equipo de la calle Salta atraviesa su mejor momento en el certamen: acumula cinco triunfos seguidos, lo que le permitió escalar hasta la séptima posición, con un récord de 8 victorias y 7 derrotas, y meterse de lleno en la pelea por los puestos de clasificación. Viene de ganarle en casa ante Estudiantes de Tucumán 93 a 84.

Del otro lado estará Fusión Riojana, que se ubica 12° con un registro de 5 triunfos y 7 caídas, pero que llega entonado tras comenzar el año con una victoria como local frente a Huracán Las Heras por 88 a 79, resultado que le devolvió confianza al conjunto riojano.

El duelo aparece como una buena oportunidad para que Independiente confirme su levantada también fuera de casa y siga acercándose a la parte alta de la tabla, aunque enfrente tendrá a un rival que se hace fuerte en La Rioja y que necesita sumar para no perder terreno en la pelea.