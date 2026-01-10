Quimsa cayó ante La Unión en Formosa y cortó su buena racha en la Liga Nacional

La Fusión lo luchó hasta el final pero terminó perdiendo 78 a 77 en el Polideportivo Cincuentenario.

11/01/2026

Quimsa estuvo muy cerca de llevarse un triunfo valioso en Formosa, pero terminó cayendo ante La Unión por 78 a 77 en el Estadio Cincuentenario. El equipo de Leandro Ramella tuvo la última bola del partido en manos de Brandon Robinson, pero el lanzamiento no entró y el festejo quedó en manos del local.

En el comienzo Acevedo con cinco puntos adelantó al local, pero rápidamente Quimsa contestó con Lema y Meyinsse. Tras un parcial parejo un doble con falta de Orresta junto a un Lema efectivo ponían a la visita arriba 23/21.

El banco formoseño dió réditos con Alorda mientras que cinco puntos de Lema mantenían la paridad en el tanteador. La dupla Spano - Machuca adelantó por ocho a La Unión, pero la Fusión contestó con Figueredo desde el perímetro junto a un siempre rendidor Lema. Rumbo al entretiempo Spano se encargó de poner al frente al dueño de casa 45 a 41.

Luego del descanso principal La Unión castigó a distancia con Elsener y Marina mientras que los dirigidos por Ramella se mantenían cerca con Robinson y Johnson, con diez minutos por jugar el local seguía liderando, 62/58.

El conjunto santiagueño abrió bien el último segmento con Lema y Johnson finos logrando pasar al frente 66/64, mientras que su rival cortó su sequía con una bomba de Acevedo, pero cometió pérdidas de balón y permitió rebotes. Quimsa logró la máxima de diez a su favor con Robinson castigando desde el perímetro pero se quedó y La Unión levantó el Estadio Cincuentenario con triples de Acevedo y Graterol para mantener el suspenso. Johnson se equivocaba en ataque y el local pasó al frente con Spano 78/77 para que la última quede en manos de Robinson que no logró convertir.

Triunfo de La Unión 78/77 con Alexis Elsener destacado con 15 puntos con 9 rebotes además de los 14 que anotó Sebastián Acevedo, en el perdedor 22 puntos con 12 rebotes para Leonardo Lema y 19 de Brandon Robinson. La Fusión (nueve triunfos y ocho derrotas) visitará el martes a Oberá desde las 21 horas.