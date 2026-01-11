"Somos campeones": una hamburguesería argentina se consagró como la mejor del mundo

La Birra Bar, nacida en el barrio de Boedo, se consagró en el Dubai Burguer Championship. Venció a 19 contendientes de los Emiratos Árabes Unidos y el mundo.

Hoy 05:24

La cadena argentina de hamburgueserías La Birra Bar gritó fuerte una vez más: se consagró por tercera vez como la mejor del mundo. Fue en los Emiratos Árabes Unidos, donde participó en una exposición global a la que llegaba como favorita e integrante de un grupo selecto.

"Somos campeones del mundo", dijeron sus dueños tras la tercera estrella. En la previa habían asegurado que el avance en la exposición era "una validación enorme del camino que venimos recorriendo desde hace más de veinte años".

El certamen Dubai Burger Championship, que inauguró este año para reunir para la competencia a 20 hambugueserías del mundo (15 de los Emiratos Árabes Unidos y cinco del resto del mundo), comenzó el jueves y este sábado tuvo a su vencedor.

Se trata de la tercera vez que gana un reconocimiento de esa envergadura. Distinguida recientemente como embajadora de la Marca País Argentina, La Birra Bar era una de las cinco elegidas para competir en este evento y que buscaba posicionarse como una referencia mundial del rubro.

La Birra Bar es una hamburguesería argentina fundada en Boedo. Desde allí se expandió hacia otros puntos del país. Y ahora volvió a conquistar el mundo. Para el evento, La Birra Bar decidió competir con una propuesta especialmente presentada, la Crispy Dubai.

"Ser seleccionados entre solo cinco hamburgueserías internacionales, en un mercado tan exigente como Dubai y en un evento de esta magnitud, es una validación enorme del camino que venimos recorriendo desde hace más de 20 años", destacaban Daniel y Renzo Cocchia, fundadores de la marca, cuando se inauguró el certamen.

La curaduría estuvo a cargo de Iñaki López de Viñaspre, fundador del grupo Sagardi y creador del festival Meat & Fire de Barcelona, con el objetivo de reunir a las marcas más influyentes y premiadas del mundo hamburguesero. Respecto de las hamburgueserías internacionales, compitió contra "Hundred Burgers" (España), "Holy Burger" (Brasil), Rekas Burger (Suecia) y "Burger & Beyond" (Reino Unido).

Cómo es la hamburguesa campeona del mundo

Para el campeonato, la firma desarrolló una hamburguesa exclusiva, diseñada especialmente para la ocasión y fiel a su identidad artesanal.

El pan es de receta propia, lleva un blend especial de carne Wagyu y una construcción pensada para resaltar técnica, sabor y personalidad. El proceso incluyó meses de pruebas y ajustes junto a equipos de distintos países.

La Birra Bar ya ganó como mejor hamburguesa de los Estados Unidos en dos oportunidades. Esta competencia, justo en Medio Oriente -como Qatar 2022 en el fútbol-, representa una tercera estrella para nuestro país.