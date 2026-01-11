El autodespacho llega a surtidores de combustibles de YPF en Salta

Una estación de servicios de Salvador Mazza marcó la punta en la provincia con la modalidad que amplía al 9% la rebaja en las cargas nocturnas de naftas y gasoil de la petrolera estatal.

Hoy 06:16

Tras la experiencia piloto que implementó a mediados de 2025 en algunas estaciones de servicio de la región central, YPF decidió extender la modalidad de autodespacho de combustibles canalizada a través de su aplicación digital al resto de las provincias. El sistema permite cargar nafta o gasoil sin la intervención directa del playero, con un procedimiento guiado desde el celular y un descuento del 3% que se adiciona a la rebaja general establecida por la petrolera estatal para los despachos nocturnos comprendidos entre la 0 y 6 de la madrugada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde el primer minuto del sábado, quienes reaprovisionan los tanques de sus vehículos en la estación de servicio YPF de Salvador Mazza ahorran un 9% en las cargas de naftas y gasoil que realizan en esa banda horaria en una de las islas que la empresa B Petrol adaptó en la avenida San Martín y Paseo Güemes para el sistema de autodespacho que instrumentó el gobierno nacional desde enero de 2025, con todos los requisitos técnicos y de seguridad aprobados por la Secretaría de Energía de la Nación.

Trámites y adecuaciones

De acuerdo a lo informado por El Tribuno de Salta, en la capital y el interior de la provincia varias estaciones de servicio que expenden combustibles de la petrolera que preside Horacio Marín avanzaron en las últimas semanas en las tramitaciones y adecuaciones necesarias para activar el autodespacho de combustibles.

Minutos después de la medianoche del viernes, apenas enterados de que en una de las tres islas de la estación de servicio YPF de Salvador Mazza ya estaba operativo el autodespacho, varios automovilistas, acostumbrados a cargar combustibles con la APP YPF, enfilaron decididamente a esos surtidores para ver cómo funcionaba el mecanismo. No solo comprobaron que es más sencillo, práctico y seguro de lo que suponían, sino que se fueron sonrientes al ver aplicadas en sus cargas de Infinia Nafta, Infinia Diesel, Nafta Super y Diesel D500 una nada despreciable rebaja del 9%. "Un cliente, que cargó en su camioneta 80.000 pesos de Infinia Diesel con la modalidad de autodespacho, se ahorró 7.200 pesos", precisó el jefe de esa estación de servicio de la localidad fronteriza del departamento San Martín, Juan Carlos Moya, en diálogo con El Tribuno. Moya aclaró que solo una de las tres islas tiene habilitado allí el autodespacho. Las otras siguen siendo atendidas, en la forma convencional, con playeros.

"El autodespacho no aplica para cargas de motos y con bidones", puso en claro el jefe de esos surtidores, quien además precisó que allí el sistema de autodespacho opera de 0 a 6, con cargas mínimas de 3.000 pesos y máximas de $150.000. Fuera de la banda horaria, incluso en esa isla que tiene demarcaciones específicas, los despachos proceden en la forma convencional con playeros.

Cómo opera

El procedimiento del autodespacho requiere sí o sí del celular. Se ingresa con el vehículo a la dársena señalizada. Se debe ubicar el auto con el tanque del lado del surtidor. Inicialmente, sin descender del vehículo, se debe escanear el código QR visible en el surtidor, ingresar a la APP YPF y elegir tanto el tipo de combustible como el monto a cargar.

Con la autorización, el sistema recién indica que se puede bajar del auto y cargar el combustible elegido. Si se toma una manguera equivocada, el error se advierte de inmediato, porque el sistema habilita únicamente la de la carga seleccionada. La manguera no solo tiene un largo adecuado para la modalidad, sino que el pico cuenta con una regulador de gatillo. No tiene traba, de modo que el usuario debe mantener accionado el gatillo hasta el momento en que se completa la carga con el monto confirmado en la aplicación a través del código QR.

Botón de ayuda

El pago es previo y la carga se habilita recién después del "ok" que otorga la APP. Los surtidores con autodespacho cuentan con un botón de ayuda, iluminado con luz azul en el caso de la estación de servicio de Salvador Mazza, para pedir asistencia. Siempre hay personal en la estación, que acudirá inmediatamente ante el accionamiento de ese botón de asistencia, ante cualquier inconveniente, aunque no intervenga directamente en la carga por autodespacho durante la banda horaria nocturna establecida.

El sistema nocturno incluye beneficios económicos para quienes cargan combustible entre las 0 y las 6 de la madrugada. En esa franja los combustibles de YPF tienen un descuento general del 6%. Además, siempre con la aplicación, concede un descuento del 3%, de modo que con la nueva modalidad que empieza a extenderse a surtidores de la provincia se alcanza un descuento total del 9%.

Ampliada a todo el país

A través del decreto 46, que firmó el presidente Javier Milei el 28 de enero de 2025, el gobierno nacional autorizó en todo el país el autodespacho de combustible como modalidad optativa, a elección de los expendedores, quienes pueden implementarlo de forma total o parcial en algunos surtidores.

La modalidad de autodespacho fue implementada inicialmente por YPF en un grupo de estaciones de servicio de la región central. Tras esa experiencia piloto, la petrolera estatal decidió extenderla a lo largo y ancho del país. En el marco de la nueva fase, cada vez son más los expendedores de combustibles de la petrolera estatal que comienzan a ofrecer esta opción con la que sus clientelas nocturnas ahorran un 9% en las cargas de naftas y gasoil, porque a la rebaja general del 6% que rige en la banda horaria de 0 a 6 de la madrugada se añade el 3% de descuento que concede el autodespacho.