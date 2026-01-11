Seis préstamos, embargos y una familia quebrada: la denuncia de un empleado municipal

Un empleado municipal denunció a su madre, a un hermano y a una sobrina por una presunta estafa millonaria vinculada a la obtención irregular de seis préstamos tomados a su nombre. La presentación judicial fue realizada con el patrocinio de los abogados Manuel Zavalía y César Turk.

Según la denuncia, la madre y el hermano del trabajador le habrían sustraído boletas de servicios, las cuales fueron utilizadas como respaldo para gestionar los empréstitos sin su consentimiento. El monto total de las deudas supera los 2 millones de pesos.

El conflicto salió a la luz el pasado 4 de enero, cuando un estudio jurídico intimó al municipal al pago de las sumas adeudadas, bajo apercibimiento de embargos. Al mismo tiempo, el denunciante advirtió una reducción significativa en sus haberes mensuales.

Tras consultar en los organismos correspondientes, el trabajador fue informado de que los descuentos y compromisos financieros respondían a préstamos solicitados por su madre y su hermano, utilizando su documentación personal.

La situación derivó en una fuerte ruptura familiar. Días después, según consta en la denuncia, una sobrina de 24 años interceptó y agredió físicamente a la hija adolescente del denunciante, quien se desempeña como vendedora ambulante. Por este hecho, la joven fue denunciada por lesiones leves y amenazas.

Actualmente, el empleado municipal continúa afrontando el pago de las cuotas de los préstamos para evitar embargos, mientras sus abogados solicitaron a la Fiscalía que avance con imputaciones contra los familiares señalados. Sostienen que el perjuicio económico podría extenderse, al menos, hasta el año 2027.