Una joven denunció que fue emboscada, golpeada y atacada sexualmente en el Bº Tradición

La Justicia investiga un grave hecho de abuso sexual ocurrido en el barrio Tradición, donde una joven de 21 años denunció haber sido atacada y brutalmente golpeada por un sujeto mientras caminaba hacia su domicilio. El acusado fue identificado y es intensamente buscado por la policía.

Según la denuncia, el episodio se produjo alrededor de las 7 de la mañana del viernes, cuando la víctima, residente en el barrio Mariano Moreno, se desplazaba por avenida Aguirre en sentido norte-sur.

Al llegar a la intersección con calle Gumersindo Gorosito, cerca de una cancha de fútbol del barrio Tradición, fue abordada por un hombre de la zona, a quien identificó por su alias como “Sopita”, de apellido Villalba.

La joven relató que el sujeto se interpuso en su camino, la tomó por la espalda y, ante su resistencia, le propinó un golpe de puño. Luego la arrojó al suelo y la arrastró del cabello con intenciones de hacerla ingresar a una vivienda.

Una vez dentro del inmueble, el agresor continuó golpeándola en el rostro, el estómago y las costillas, mientras intentaba abusar sexualmente de ella, rompiéndole la ropa que llevaba puesta.

La víctima logró resistirse y, aprovechando un descuido, consiguió huir hacia avenida Aguirre, donde pidió ayuda a los gritos. Fue asistida por vecinos y trasladada a la Comisaría 45, donde realizó la denuncia.

Por disposición de la fiscal Cecilia Larred, titular de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual, la joven fue derivada al Hospital Regional, donde recibió curaciones y quedó en observación para estudios complementarios.

Además, se ordenó la intervención de la Brigada Interna, la búsqueda del acusado y el relevamiento de cámaras de seguridad para reconstruir su recorrido. La víctima recibió contención psicológica y fue examinada por el médico de Sanidad, quien constató lesiones compatibles con su relato.

La investigación continúa y no se descartan nuevos procedimientos para lograr la detención del sospechoso, que al cierre de esta edición permanecía prófugo.