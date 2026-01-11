Habilitaron el tránsito en la Ruta 40, pero piden extrema precaución por incendios en Chubut

El paso estuvo interrumpido durante casi seis horas por el avance de los incendios forestales, que obligaron además a evacuaciones preventivas en localidades cercanas.

El tránsito en la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo fue rehabilitado en la noche del viernes, según informó Vialidad Nacional (VN), tras cerca de seis horas de corte provocadas por incendios forestales que redujeron la visibilidad y generaron riesgos para los conductores.

Las características extremas de temperatura en la Patagonia dificultaron el trabajo de los brigadistas, mientras las llamas alcanzaban zonas próximas a la calzada. Así, las llamas afectaron a la vegetación aledaña, que se encuentra en este sector de la región cordillerana.

A las 20.25, el organismo autorizó el paso al señalar: “Transitar con extrema precaución por visibilidad reducida en sectores, producto de los incendios y equipos de emergencia circulando por la ruta”. Asimismo, la entidad destacó la importancia de obedecer las indicaciones del personal de seguridad presente en la zona.

Según la información publicada por Noticias Argentinas, la consulta sobre el estado de las rutas nacionales puede realizarse en la web oficial del organismo o llamando al 0800-222-6272. Además, la atención ante emergencias está disponible de forma ininterrumpida mediante la Opción 1 del centro telefónico o por WhatsApp al +54 9 11 2273-4519.

Este mismo viernes, el municipio de El Hoyo, una de las zonas más afectadas por los incendios forestales de Chubut, ordenó la autoevacuación preventiva del paraje El Pedregoso, así como otras zonas con pobladores como callejón de Núñez y sectores de Aldea San Francisco. Se trató de una medida en respuesta al avance del fuego que se inició el 5 de enero en la región andino-patagónica y que ya afectó a más de 5.000 hectáreas.

El operativo de emergencia, coordinado por Protección Civil, incluyó la disposición de micros en puntos estratégicos para el traslado de residentes hacia la Escuela N.º 223, ubicada con salida a la Ruta Nacional 40. Se indicó a la población evacuar únicamente con pertenencias esenciales y seguir las instrucciones del personal de emergencia.

Como ocurrió en otras localidades de Chubut, la medida apunta a resguardar la integridad de los habitantes, que en los últimos días superó los 3000 evacuados.

Una de las peores emergencias ambientales de Chubut

El avance del fuego en El Hoyo y otras localidades de Chubut obligó a las autoridades a declarar una situación de emergencia ambiental. Las condiciones que enfrenta la provincia son especialmente graves por la sequía más severa desde 1965, informó Ignacio Torres al canal TN. El gobernador subrayó que se trata de “una de las peores emergencias ambientales que recuerda la provincia”.

Según Torres, la combinación de temperaturas superiores a 25 °C, ráfagas que alcanzan los 70 km/h y una humedad muy baja ha puesto en jaque los esfuerzos para contener el avance de las llamas. En paralelo, el SMN mantiene una alerta naranja por calor extremo en la zona oeste, y advierte que la situación puede empeorar si las condiciones persisten.

Actualmente, más de 300 personas, entre brigadistas, voluntarios y vecinos, trabajan en turnos continuos para defender la localidad de El Hoyo. “Hoy estamos todos, espalda con espalda, para defender la localidad”, declaró el gobernador. El operativo cuenta con el apoyo de fuerzas llegadas de otras provincias y de Chile, además del uso de aeronaves especializadas como el Boeing 737 Fireliner, que puede descargar 15.000 litros de agua por vuelo.

Por otro lado, las autoridades solicitaron a la población evitar la circulación por la Ruta 40 y solo moverse ante urgencias, mientras persiste el riesgo de nuevos focos en Río Negro, Neuquén y Santa Cruz. El Servicio Provincial de Manejo del Fuego supervisa constantemente estos puntos críticos.

Hasta el momento, la investigación sobre el origen de los incendios reveló realidades distintas según la zona. En el Parque Nacional Los Alerces, un rayo habría iniciado el fuego durante una tormenta eléctrica.

Por el contrario, en El Hoyo y Puerto Patriada, la fiscalía halló pruebas de acelerantes, específicamente combustible, lo que apunta a un incendio intencional. “La fiscalía encontró acelerante, concretamente combustible, y se está trabajando con seriedad en la investigación”, remarcó el gobernador chubutense.

Por su parte, el fiscal general Carlos Díaz Mayer calificó la situación en Puerto Patriada como de “alerta permanente” y confirmó que la justicia investiga la presunta intencionalidad. “Este incendio no puede quedar en la nada”, sostuvo el mandatario, quien pidió que se imponga una sanción ejemplificadora para los responsables.

Las condiciones del verano más seco de la última década agravan el riesgo de propagación de incendios. El antecedente más reciente de grandes siniestros en la región ocurrió hace un año, cuando Epuyén sufrió un incendio que arrasó entre 2.300 y 3.000 hectáreas.

Aquella emergencia provocó la evacuación de más de 200 familias y dejó decenas de viviendas destruidas. Ahora, las autoridades tienen como objetivo evitar que la tragedia se multiplique en el resto de la Patagonia.