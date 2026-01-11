Patricia Bullrich fue al show de Fátima Florez y terminó siendo protagonista de la noche

La senadora disfrutó del espectáculo en Mar del Plata y celebró la imitación que la actriz hizo de ella, entre risas, aplausos y un diálogo distendido tras bambalinas.

Hoy 10:00

Aplausos, risas, lágrimas, desde el escenario, Fátima Florez sorprende con sus imitaciones, bailes y comentarios, ofreciendo una noche de humor y espectáculo. La actriz provoca todo tipo de sensaciones en su público. Así las cosas, justamente, quien se animó a vivir esa experiencia fue Patricia Bullrich, quien aprovechó su visita a Mar del Plata para disfrutar de un encuentro único.

A días de estrenar su obra, Florez vive un comienzo de año cargado de emoción. Lejos de la tranquilidad y el relax que inspira la playa, ella se muestra enfocada en su trabajo, a punto tal que confiesa casi ni haber pisado la arena. A lo largo del show, la artista canta, baila, hace todo tipo de voces y provoca constantes risas en el público. Entre sus imitaciones y shows en escena se destacan Lady Gaga, Michael Jackson, Karol G, Lía Crucet, Gilda, Yanina Latorre y Susana Giménez. Sin embargo, este sábado, la más especial fue la de Patricia Bullrich.

La primera interacción entre la senadora y la actriz fue cuando Florez imitó sobre el escenario a la propia política. Bullrich no podía ocultar su alegría ni su sonrisa, las cuales afloraban ante cada chiste de Fátima.

Así, luego de que el público ovacionara a la artista, Bullrich y Florez dialogaron sobre el escenario, detrás del telón. “Hago 25 imitaciones, es un montón, pero la tengo acostumbrada a la gente así. De tener este ritmo atrás de la otra. Al final es una fiesta, la gente se va cantando. ¿Cómo te saqué? Te hago hasta bailar folclore”, comentó.

Con una sonrisa en su cara, Patricia reconoció el talento de la figura del espectáculo: “Re divertido, re bien hecho. Mi personaje lo sacás bien. ‘Duro’ (risas). Me encantó, increíble cómo imitás. Te felicito. Los Pampas tienen una energía impresionante”.

Segundos después, Fátima le preguntó a la senadora por la obra en la que participaba su pareja. Guillermo Yanco, quien tuvo su debut teatral en 2013 en la obra El evento texto, de Julio Chávez, bajo la dirección de Luz Palazón, acompaña en ¿Qué somos?, al actor, autor y director Juan Acosta, artista cercano al sector libertario.

Emocionada por la situación, Bullrich expresó: “Está fascinado, porque él de chico quería actuar. El padre le dijo: ”De vago no. O estudiás abogacía, medicina o contador“. Y entonces estudió medicina, casi se desmaya, entonces estudió abogacía. Es abogado, pero siempre le gustó el teatro. Iba al Colón de chico, y ahora se largó. Está haciendo una obra, está re contento”.

Luego de este intercambio, Bullrich charló con Teleshow y contó cómo había vivido la noche: “Bárbaro. La verdad que muy bien. Me encanta Fátima, me encanta Marcelo, como imitan, cómo hacen todos los personajes, cómo logra ponerse en el otro de una manera tan impresionante. Así que, feliz. Sí, me estudió (risas) Yo una vez, hace tiempo que me empezó a estudiar y ahora me sigue estudiando. Así que me divierte porque empieza: ‘Todo ordenadito’, y bueno, y todo, toda la forma. Bueno, me divierte, además que me imite, es lindo”.

Segundos después, la senadora se sinceró respecto a las emociones que le provoca ver el espectáculo de Florez: “Es como que cada vez que venís decís: ‘¿Cómo hace para hacer lo que hace?’. Porque no es una imitación, es mucho más, es como meterse adentro del personaje del otro. Es como si fuera el otro. ¿No? Viste que por ahí el imitador no es exactamente eso. En cambio, ella se mete. En un momento lo hizo al interpretar a Susana, que una persona le contestó como diciendo: ‘Vivo cerca tuyo’. Y ella dijo: ‘¿Cómo? ¿Cerca de mío o cerca de Fátima?’ (risas). La verdad que es admirable”.

En otro aspecto, Patricia fue consultada ante la posible visita de Javier Milei al show. Sin embargo, lejos de dar precisiones, la senadora comentó: “Preguntáselo a ella. No me pongas en ese compromiso”. Más allá de esta situación, la figura de la política afirmó que le recomendaría el show al mandatario, quien ya dijo presente entre el púbico tiempo atrás: “Pero claro, le voy a contar que está fantástica”.

Sumándose a la charla, Fátima relató en tono de broma: “En los desayunos que hacemos, ahí hablamos de todo, pero no contamos nada”. Fue entonces cuando Bullrich devolvió: “Sí, hacemos los desayunos con el Presidente. Yo le llevo unas galletitas con chocolate que le gustan y hablamos”. Para cerrar la visita, la artista comentó: “Y son las que le gustan a nuestra nieta, y le llevamos la galletita”, a lo que la política dijo: “Le llevamos las galletitas, exactamente. Pero todo queda ahí”.