Un menor fue internado en el CePSI tras dispararse accidentalmente

Manipulaba un rifle de aire comprimido cuando se le escapó un tiro que lo hirió en la cabeza.

Hoy 10:11

Un adolescente de 14 años accidentalmente se disparó en la cabeza, con un rifle de aire comprimido, mientras cazaba palomas en el interior de Río Hondo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según las actuaciones del personal de la Seccional 40, la víctima reside en Colonia Tinco, Río Hondo, y es hijo de Mariana Aguirre, quien habría revelado a la policía que el accidente sobrevino después de las 21.

Mientras cazaba palomas en el patio trasero de su propiedad, el menor habría intentado cargar el arma. En esas circunstancias, el rifle se precipitó al suelo y se habría disparado: el proyectil dio de lleno en la parte frontal derecha de la cabeza.

Asistido urgente en un centro de salud termeño, los médicos ordenaron su derivación al Cepsi de la ciudad Capital. El objetivo era la extracción del proyectil que quedó incrustado en la cabeza y que por fortuna no perforó el cráneo.

Alertado, el fiscal de turno, Emanuel Sabater, ordenó una entrevista a la madre y que se haga el correspondiente informe policial sobre lo sucedido, enfatizaron los voceros.