“Está totalmente solo”: el angustiante testimonio de la madre del gendarme Nahuel Gallo detenido en Venezuela

A 13 meses de la detención, Griselda Heredia del Valle relató el dolor y la incertidumbre que atraviesa la familia, sin información oficial sobre el estado de su hijo.

La incertidumbre y el dolor aumenta cada día para la familia del gendarme Nahuel Gallo, quien permanece detenido en Venezuela desde hace 13 meses. En un contexto marcado por la expectativa de que liberen a los presos políticos tras la caída del dictador Nicolás Maduro, la madre del detenido, Griselda Heredia del Valle, describió el proceso como un periodo de profunda angustia, en el que la falta de información confiable los mantiene en vilo.

Mientras surgen nuevas incógnitas sobre el futuro de los detenidos, la familia reiteró que no recibieron noticias concretas sobre el estado de salud ni la situación actual de Nahuel desde que se concretó el operativo orquestado por Estados Unidos. Así, se gestó un escenario que definieron como “desesperante”.

Por este motivo, la mujer remarcó su preocupación por el bienestar físico y emocional de Gallo. “Quedó solo, totalmente solo allí. Está desamparado. No tiene a nadie”, explicó, y agregó que su nieto, hijo de Nahuel, permanece en Argentina junto a su madre, María Gómez.

A medida que transcurrió el último año, la situación de la familia Gallo se fue agravando. La madre del gendarme relató a TN que la pérdida de la vivienda en Mendoza representó un golpe adicional. “A partir de mayo, la situación empeoró porque Nahuel perdió la casa donde alquilaba y tuvimos que ir a buscar sus cosas y las llevamos a Catamarca. No hay nada, no quedó familia”, lamentó.

“¿Cómo piensan que yo puedo sentirme como mamá? Sacar los cuadros, la ropa, las cosas del nene, el auto, la mudanza, traer todo. Estoy en tratamiento psiquiátrico porque es muy desesperante todo esto. Yo me siento dolida, me siento mal. Sé que hay una criatura inocente y ya no hay hogar", profundizó Griselda, quien no pudo evitar romper en llanto al repasar el traumático episodio.

“Es muy fuerte. Nunca pensé que nos iba a pasar esto. Es horrible, no tiene nombre”, se lamentó la mujer. Y agregó: “Es muy injusto que le pase a un hijo. Uno trata de ser muy fuerte, pero no se puede”.

Nahuel Gallo junto a su familia

Respecto a las últimas informaciones que recibió de su hijo, la mujer declaró que “desde que lo agarraron a Maduro, no tuvimos ninguna noticia". Y señaló que “la última que tuvimos novedades de él fue gracias al detenido que dice que lo vio. A partir de entonces no supe más nada. Se dicen muchas cosas, hay muchos comentarios. Me llegan muchos informes, pero todo es muy dudoso”.

La última vez que tuvieron algún tipo de confirmación sobre el estado de Nahuel fue por medio de Iván Colmenares, con quien compartió celda en la cárcel El Rodeo I, ahora llamada Servicio Especial de Máxima Seguridad (CESMAS).

Heredia del Valle aseguró que escuchar el relato de Colmenares resultó un momento particularmente duro. “Está ahí en una celda de 4x2 y enfermos porque comen siempre lo mismo. No se lo merece porque él no hizo nada”, reiteró al recordar que el gendarme había viajado al país con la intención de reencontrarse con su hijo.

Aunque indicó que Gallo se desempeñaba hace 16 años en la Gendarmería Nacional, su madre aseguró que la preocupación por el trabajo y el esfuerzo de Nahuel son una constante. Por esta razón, reveló que consulta regularmente con el director general de la fuerza para saber si el empleo de su hijo sigue vigente.

La reconstrucción del caso también apunta a la forma en que se produjo la detención el 8 de diciembre de 2024. Según la madre, la pareja de Nahuel se había trasladado a Venezuela siete meses antes y él decidió viajar durante sus vacaciones.

En ese momento, se había confiado en que habría podido ingresar al país con una carta de invitación, supuestamente firmada por la pareja. Sin embargo, cuando intentó ingresar por Colombia, fue detenido por las fuerzas policiales del régimen.

A pesar del dolor y la prolongada ausencia, la familia sostiene la esperanza de que la liberación de presos políticos en Venezuela incluya prontamente a Nahuel Gallo.

“13 meses de no escuchar su voz es desesperante. Pero estamos con mucha fe, no la perdemos. Esperamos la llegada de mi hijo Nahuel Gallo con todo el amor del mundo”, concluyó Heredia del Valle.