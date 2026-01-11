River arranca el año con una prueba ante Millonarios de Colombia

El amistoso servirá como primer termómetro para el Millo de Gallardo con foco puesto en el dibujo táctico y en quién ocupará el costado izquierdo de la defensa.

Hoy 13:21

Con la expectativa puesta no tanto en los nombres sino en el esquema táctico que pueda elegir Gallardo —si jugará con dos puntas, un enganche clásico o un tridente ofensivo—, el amistoso frente a Millonarios aparece como una primera señal de lo que puede ser el River 2026. En los trabajos tácticos y en los reducidos (sin 11 contra 11 en el River Camp), el entrenador priorizó probar movimientos y sociedades antes que repetir formaciones.

Uno de los focos estará en el lateral izquierdo. Con Marcos Acuña entre algodones y Matías Viña todavía en etapa de puesta a punto, Gallardo ensayó con Galarza en esa posición, aunque también aparecen como alternativas Portillo. Una zona sensible que todavía no tiene dueño y que puede variar según el dibujo que se utilice.

En ofensiva, hay expectativa por ver la conexión entre Moreno y Vera, una sociedad que promete ritmo, recuperación y salida limpia. De todos modos, este tipo de amistosos sólo deja un informe preliminar, aunque para River puede significar el inicio simbólico de una etapa nueva, con caras renovadas y una búsqueda distinta en lo táctico.

Probable formación de River vs. Millonarios

Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Galarza o Portillo; Castaño o Moreno, Vera, Galoppo; Quintero; Colidio y Driussi.