River arranca el año con una prueba ante Millonarios de Colombia

El amistoso servirá como primer termómetro para el Millo de Gallardo con foco puesto en el dibujo táctico y en quién ocupará el costado izquierdo de la defensa.
Con la expectativa puesta no tanto en los nombres sino en el esquema táctico que pueda elegir Gallardo —si jugará con dos puntas, un enganche clásico o un tridente ofensivo—, el amistoso frente a Millonarios aparece como una primera señal de lo que puede ser el River 2026. En los trabajos tácticos y en los reducidos (sin 11 contra 11 en el River Camp), el entrenador priorizó probar movimientos y sociedades antes que repetir formaciones.
Uno de los focos estará en el lateral izquierdo. Con Marcos Acuña entre algodones y Matías Viña todavía en etapa de puesta a punto, Gallardo ensayó con Galarza en esa posición, aunque también aparecen como alternativas Portillo. Una zona sensible que todavía no tiene dueño y que puede variar según el dibujo que se utilice.
En ofensiva, hay expectativa por ver la conexión entre Moreno y Vera, una sociedad que promete ritmo, recuperación y salida limpia. De todos modos, este tipo de amistosos sólo deja un informe preliminar, aunque para River puede significar el inicio simbólico de una etapa nueva, con caras renovadas y una búsqueda distinta en lo táctico.
Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Galarza o Portillo; Castaño o Moreno, Vera, Galoppo; Quintero; Colidio y Driussi.