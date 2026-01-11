Ezequiel "Pocho" Lavezzi fue denunciado y le exigen una cifra millonaria

Un excolaborador le reclama una compensación de 500 millones de pesos por despido sin causa. Además, el exfutbolista mantiene un conflicto previo por un préstamo en dólares.
El exfutbolista Ezequiel “Pocho” Lavezzi quedó envuelto en una nueva situación judicial tras ser demandado por una suma millonaria por parte de un excolaborador, quien asegura haber sido despedido sin causa luego de casi dos décadas de trabajo conjunto.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
El denunciante es Martín Dominichi, quien se desempeñó como asistente personal y hombre de confianza del exdelantero desde los tiempos en que jugaba en San Lorenzo. Según trascendió en las últimas horas, Dominichi reclama una compensación cercana a los 500 millones de pesos, en el marco de un conflicto laboral que ahora pasó al ámbito judicial.
La causa se apoya en la presunta existencia de un despido injustificado, lo que habilitaría el reclamo por indemnización y otros conceptos laborales. Desde el entorno de Lavezzi todavía no hubo una postura pública, aunque el tema ya se encuentra en manos de abogados y se esperan definiciones en los próximos días.
Sin embargo, el conflicto tiene un antecedente financiero clave. Previamente, el propio Lavezzi había iniciado acciones contra Dominichi por un préstamo de 170 mil dólares que, según su versión, nunca fue devuelto. Ese reclamo previo ahora aparece como parte del trasfondo del enfrentamiento entre ambas partes y podría cruzarse con la nueva demanda en curso.