“Abran paritarias”: brigadistas reclaman salarios dignos en plena emergencia ambiental

Cobran entre $650.000 y $850.000 mensuales, por debajo de la canasta básica regional, mientras enfrentan incendios fuera de control.

Hoy 14:01

Los brigadistas que ponen el cuerpo para combatir los incendios en la Patagonia cobran entre 650.000 pesos y 850.000 pesos por mes, por debajo de la canasta básica local. Son los que están día y noche evitando que el fuego avance sobre los bosques nativos pero también sobre las comunidades, en lugares de difícil acceso. A veces, caminan entre 5 y 6 horas solamente para llegar hasta el foco y poder empezar a trabajar; otros, los más jóvenes, se quedan directamente en campamentos para poder estar más cerca de las zonas afectadas. El gobierno de Javier Milei no les reabre las paritarias desde 2022 y en 2024 los dejaron inclusive por fuera de las paritarias sectoriales. Están ganando menos que un administrativo de su misma área. Diputados patagónicos de Unión por la Patria presentaron un proyecto este jueves para actualizar sus salarios con urgencia, en el marco de una iniciativa para que se declare la ley de emergencia ígnea, ambiental y socio-económica en la región, dentro del período de sesiones extraordinarias.

La iniciativa propone al menos un reconocimiento extraordinario durante la emergencia a los brigadistas y trabajadores abocados a atender la emergencia por un lapso mínimo de 180 días, contemplando el riesgo de sus tareas. Los incendios están, mientras tanto, fuera de control y están trabajando de forma coordinada tanto brigadas nacionales del Servicio Nacional de Parques como brigadas provinciales. Más allá de que toda la atención se esté centrando por ahora en El Hoyo y Puerto Patriada, se registraron focos activos en estos días en el Parque Nacional Los Glaciares, en el Lago Menéndez, en el Parque Los Alerces, en El Bolsón y en Epuyén. Todos requieren atención del Sistema Nacional de Manejo del Fuego como de Parques Nacionales. Los bomberos forestales quieren que el bono sea de al menos sea 500 mil pesos. Desde el Ministerio de Seguridad, quien ahora está a cargo de la Dirección Nacional del Manejo del Fuego, aclararon a este medio que "aún no hay nada comunicable" al respecto, ante la consulta de si esperaban avanzar en medidas similares a las planteadas en el proyecto.

"Estamos bastante mal. Ni los brigadistas ni los guardaparques logramos abrir la discusión salarial y acá la canasta básica es más alta que la nacional por ser zona fría: está alrededor de los $1.600.000", subrayó a El Destape Ariel Dattoli, brigadista de Parques Nacionales, sector que desde 2023 perdió un 20% de trabajadores en todas las áreas protegidas por el ajuste de Milei. "Que haya menos gente implica que cada brigadista tenga que hacer mayor esfuerzo para trabajar con las inclemencias del clima, porque el fuego está avanzando además ahora de noche y de día", graficó Dattoli.

La iniciativa de los diputados patagónicos avanza en otros dos artículos sobre fondos específicos para solventar medidas de ayuda sanitaria, nutricional y habitacional destinadas a los habitantes de la zona damnificados. También incluye asignación extraordinaria de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias de Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén, y que se prohíban por el término de 10 años cualquier modificación en el uso del suelo de las áreas boscosas incineradas. Un artículo atravesado por la denuncia y la resistencia frente al negocio inmobiliario.

Fuente: El Destape