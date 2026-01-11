Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 ENE 2026 | 32º
X
Policiales

Videos: una combi se incendió en plena marcha y causó pánico en la Autopista La Banda–Santiago

El hecho ocurrió este domingo por la siesta, a metros del puesto de control policial. El vehículo fue consumido por las llamas.

Hoy 14:48
Combi en llamas - Autopista

En horas de la siesta de este domingo, minutos antes de las 14, se vivieron momentos de pánico en la Autopista La Banda–Santiago, cuando una combi se incendió mientras circulaba por el carril que conduce hacia la Madre de Ciudades.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió a metros del puesto de control de la Policía de la Provincia, en el carril que conecta ambas ciudades. En pocos minutos, el fuego avanzó y el vehículo fue completamente consumido por las llamas.

Las causas del incendio se encuentran bajo investigación. En uno de los videos se observa que se trataría de un vehículo nuevo. Hasta el momento las autoridades no informaron cuántos ocupantes viajaban en la combi ni si hubo personas heridas.

Los videos del siniestro llegaron rápidamente al WhatsApp de Diario Panorama (385-5795000), donde se observa la magnitud del incendio y la columna de humo visible desde distintos puntos de la autopista.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de la Provincia y al menos una dotación de Bomberos, que lograron controlar las llamas y asegurar la zona para evitar mayores riesgos.

TEMAS Policía de Santiago del Estero Bomberos Incendio

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. En vivo: en un clásico vibrante, Barcelona y Real Madrid definen el campeón de la Supercopa de España
  2. 2. Norma Fuentes dejó inaugurada una nueva edición de “Santiago es Tu Río” ante una multitud de familias
  3. 3. Clima en Santiago del Estero: pronóstico del tiempo para este domingo 11 de enero de 2026
  4. 4. Bº Huaico Hondo: intentó esquivar una moto, chocó un poste y casi termina dentro del canal
  5. 5. Un cantante colombiano murió tras estrellarse su avioneta: había soñado que sufría un accidente aéreo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT