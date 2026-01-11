Videos: una combi se incendió en plena marcha y causó pánico en la Autopista La Banda–Santiago

En horas de la siesta de este domingo, minutos antes de las 14, se vivieron momentos de pánico en la Autopista La Banda–Santiago, cuando una combi se incendió mientras circulaba por el carril que conduce hacia la Madre de Ciudades.

El hecho ocurrió a metros del puesto de control de la Policía de la Provincia, en el carril que conecta ambas ciudades. En pocos minutos, el fuego avanzó y el vehículo fue completamente consumido por las llamas.

Las causas del incendio se encuentran bajo investigación. En uno de los videos se observa que se trataría de un vehículo nuevo. Hasta el momento las autoridades no informaron cuántos ocupantes viajaban en la combi ni si hubo personas heridas .

Los videos del siniestro llegaron rápidamente al WhatsApp de Diario Panorama (385-5795000), donde se observa la magnitud del incendio y la columna de humo visible desde distintos puntos de la autopista.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de la Provincia y al menos una dotación de Bomberos, que lograron controlar las llamas y asegurar la zona para evitar mayores riesgos.