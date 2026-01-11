Ingresar
Un hombre sufrió el incendio de su auto e investigan las causas del siniestro

El hecho ocurrió este domingo por la mañana en Añatuya. El propietario había estacionado el vehículo minutos antes y fue alertado por un vecino.

Hoy 14:56
Auto incendidado en Añatuya

Un automóvil Volkswagen Gol blanco se incendió por completo este domingo por la mañana en el interior del garaje de una vivienda ubicada sobre calle Rodríguez Peña, en el barrio Obrero de la ciudad de Añatuya.

El hecho se registró alrededor de las 9, en un domicilio perteneciente a un hombre de apellido Maldonado, quien había estacionado el rodado minutos antes tras regresar a su hogar. Poco después, un vecino le advirtió sobre el incendio.

Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Departamental N.º 13 que realizaban un recorrido de rutina advirtieron la situación y acudieron al lugar. Al salir de la vivienda, el propietario constató que el automóvil ya se encontraba envuelto en llamas.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Añatuya, quienes lograron sofocar el fuego, y personal de la Comisaría 41, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio y no se reportaron personas lesionadas.

