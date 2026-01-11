Harta de los rumores, Evangelina Anderson habló de frente sobre Ian Lucas

Luego de las especulaciones de separación, la modelo contó qué pasa realmente entre ellos.

Hoy 15:00

Evangelina Anderson salió al cruce luego de que en las últimas horas circularan rumores que indicaban que se había separado de Ian Lucas. Cansada de los trascendidos, la modelo contó la verdad detrás de su vínculo con él.

El revuelo se generó luego de que se instalara la noticia de que ambos habían terminado su vínculo amoroso. Ante eso, la ex de Martín Demichelis dejó en claro que entre ellos nunca existió un noviazgo formal.

En medio de los rumores, la modelo se encontró con una publicación de Instagram de PrimiciasYa en la que se hablaba de esta supuesta separación de Ian.

Posteos

“¡Ah! Nos separamos de un shippeo", escribió Anderson en el posteo. De esa manera, con el término “shippeo” manifestó que la relación entre ello solo era un deseo de sus fans.

Luego, escribió otro mensaje en el que fue más tajante: “¿En dónde contamos que teníamos algún tipo de relación como para separarnos? Jaja qué locura todo".

Por último, Evangelina negó por completo haber compartido tiempo con Ian Lucas en su hogar. “Jamás vino a mi casa, vivo con mis tres hijos”, dijo por los nenes que tuvo con Martín Demichelis.

Si bien entre ellos intercambiaban mensajes románticos en las redes, la modelo aseguró que nunca existió una relación amorosa con Ian Lucas. Por el contrario, todo se trató de una fascinación de los espectadores de MasterChef Celebrity (Telefe).