Se entregó el principal acusado de matar al joven que murió desangrado en el interior provincial

Esteban Rubén Jaime se presentó de manera voluntaria y quedó a disposición del fiscal Miguel Ángel Torresi. El cuerpo de Alexis Pereyra fue trasladado a la Morgue Judicial del Hospital Independencia.

Hoy 15:07

El principal acusado por el homicidio de Alexis Pereyra se entregó este mediodía ante la Policía en el departamento Alberdi y quedó detenido a disposición de la Justicia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según confirmaron fuentes policiales, Esteban Rubén Jaime se presentó de manera voluntaria, acompañado por su madre, y quedó inmediatamente a disposición del fiscal Miguel Ángel Torresi, quien interviene en la causa. Durante el procedimiento se realizaron secuestros que serán incorporados a la investigación.

Te recomendamos: Un joven de 24 años murió desangrado tras ser brutalmente atacado en el interior provincial

En paralelo, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue Judicial del Hospital Independencia, donde se le practicará la autopsia correspondiente para determinar con precisión las causas de la muerte.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo sobre la ruta provincial 92, en la zona conocida como Garaje Cuatro Esquinas. De acuerdo con la investigación preliminar, un grupo de personas consumía alcohol desde la noche del sábado.

Con el paso de las horas, la ingesta derivó en una fuerte discusión que, según los investigadores, tuvo como trasfondo viejas diferencias vinculadas a tierras. La pelea escaló hasta que uno de los presentes extrajo un cuchillo y atacó a Pereyra, de 24 años.

La víctima cayó gravemente herida y murió desangrada en el lugar. Tras el ataque, el agresor se dio a la fuga internándose en una zona de monte, lo que motivó un amplio operativo de búsqueda.

El procedimiento fue encabezado por efectivos de la Seccional 18 de Campo Gallo, con la colaboración de personal de la División Homicidios y Delitos Complejos, hasta que finalmente el acusado se entregó de manera voluntaria.