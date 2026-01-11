Fin del matrimonio entre Mauricio Macri y Juliana Awada después de 15 años

La pareja atravesaba versiones de crisis antes de tomar la decisión de separarse.

Hoy 15:20

Mauricio Macri y Juliana Awada se separaron después de 15 años de matrimonio. La decisión fue de común acuerdo, a través de fuentes cercanas al expresidente.

Si bien el exmandatario y la empresaria celebraron Navidad en familia, antes de las fiestas ya habían decidido ponerle fin al vínculo.

A fines de 2024, la pareja había enfrentado rumores de crisis que ambos negaron, pero que efectivamente sucedió. Fue en aquel momento en donde comenzaron a evaluar la posibilidad de una seperación definitiva.

Macri y Awada se conocieron en septiembre de 2009, en el selectivo gimnasio Ocampo Wellness Club de Barrio Parque. Por ese entonces, él era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y tenía 50 años; ella tenía 35.

Después de la primera cita, pasaron un fin de semana en Tandil que consolidó la relación entre ambos. Tras varios meses de noviazgo, empezaron a convivir y formalizaron la pareja.

Finalmente, se casaron por civil el 16 de noviembre de 2010 en Costa Salguero. La fiesta privada fue cinco días después en la estancia La Carlota en Tandil, acompañados por familiares y unos 200 invitados, entre ellos figuras del espectáculo, el periodismo y el deporte.

“Una mañana, nos despertamos en nuestro departamento nuevo de Figueroa Alcorta, y le pregunté si se quería casar conmigo, así de simple. Sin anillos, ni flores”, había relatado entonces el dirigente político acerca de cómo le pidió la mano a Juliana.

Al año siguiente, en octubre, nació Antonia, la única hija que tienen en común. Macri ya era padre de tres hijos que tuvo con su primer matrimonio con Yvonne Bordeu —Agustina, Francisco y Gimena—, y Juliana tenía una hija de una relación anterior con el millonario belga Bruno Babier, Valentina.