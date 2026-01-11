Trump amenaza a Cuba con un bloqueo económico total si no hay acuerdo

La advertencia incluye restricciones comerciales, financieras y energéticas como parte de un endurecimiento de las sanciones.

Hoy 15:28

Donald Trump lanzó una fuerte advertencia contra Cuba y dejó en claro que podría ser su próximo objetivo regional. Tras celebrar el derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela, el presidente de Estados Unidos apuntó contra el régimen castrista y anticipó que la isla no recibirá “más dinero ni petróleo”, en un contexto de profunda crisis económica y social.

El mensaje fue difundido en su red Truth Social, donde Trump sostuvo que Cuba se sostuvo durante años gracias al financiamiento venezolano. “Cuba sobrevivió durante muchos años gracias al petróleo y al dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó ‘servicios de seguridad’ a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡pero eso se acabó!”, afirmó el mandatario estadounidense.

Posteo

En esa línea, aseguró que gran parte de los agentes cubanos involucrados en esas tareas murieron tras el ataque estadounidense de la semana pasada y sostuvo que Caracas ya no necesita ese respaldo. “Venezuela cuenta ahora con Estados Unidos, el Ejército más poderoso del mundo —¡con diferencia!— para protegerla, y la protegeremos”, remarcó Trump.

Luego, reforzó el ultimátum con un mensaje en mayúsculas: “¡NO MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA! ¡NADA!”. Y concluyó con una advertencia directa al gobierno de La Habana: “Le recomiendo encarecidamente que llegue a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”. Las declaraciones llegaron días después de que The Washington Post revelara que Estados Unidos reposicionó fuerzas en el Caribe y desplegó dos buques de guerra al norte de Cuba.

Tras el bloqueo naval total impuesto por Washington a Venezuela, el régimen cubano buscó alternativas para sostenerse y recurrió a México. Según informó la agencia EFE, el petrolero Ocean Mariner arribó este viernes a La Habana con unos 86.000 barriles de combustible procedentes de Pemex, en un intento por aliviar los prolongados apagones que afectan a la isla desde mediados de 2024.

La crisis energética se suma a una delicada situación económica. Cuba cerró 2025 con una inflación interanual del 14,07 % en el mercado formal y precios que se triplicaron desde 2020, según cifras oficiales. En ese contexto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, fue contundente: “Si yo estuviera en el Gobierno de La Habana, estaría preocupado”. “Les hemos ganado la partida”, aseguró, y sentenció: “Venezuela debe declarar su independencia de Cuba”. Ahora, todo indica que la Administración Trump centra su presión directamente sobre la isla.