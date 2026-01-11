Un grupo scout santiagueño concretó un histórico campamento anual en Misiones

El Grupo Scout Nº 560 “San Cayetano” realizó una experiencia inédita para la provincia: acampó durante una semana en Eldorado y visitó las Cataratas del Iguazú, tras meses de trabajo solidario y autogestión.

Con esfuerzo, organización y mucho compromiso, integrantes del Grupo Scout Nº 560 “San Cayetano” concretaron un viaje histórico que quedará marcado en la memoria de chicos, educadores y familias. Desde el mes de julio, el grupo venía trabajando intensamente para poder cubrir los gastos del campamento anual, mediante la venta de empanadas, mesas de pallet y productos dulces, una iniciativa que involucró a toda la comunidad scout.

El destino elegido fue la localidad de Eldorado, en la provincia de Misiones, donde acamparon durante una semana y desarrollaron diversas actividades propias del escultismo: caminatas, juegos de destreza, prácticas de arquería y espacios de reflexión personal. Además, vivieron un valioso encuentro con sus pares del Grupo Scout Santa María del Iguazú, con quienes compartieron una jornada de actividades en plena selva misionera.

Una experiencia única y emocionante

El cierre del campamento tuvo un momento inolvidable. El último día, el contingente viajó a Cataratas del Iguazú, una experiencia cargada de emoción. No solo por conocer una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo, sino también por el contacto directo con la fauna y la flora del lugar, que despertó admiración y aprendizaje en todos los participantes.

Desde el grupo destacaron que se trata de un hecho sin precedentes para el grupo santiagueño, ya que ningún otro grupo de la provincia había realizado hasta ahora un campamento anual a tanta distancia. “Es fruto del esfuerzo, las ganas y el trabajo de todos”, remarcaron.

Un gran trabajo en equipo

El contingente estuvo integrado por 65 personas, que incluyó a todas las ramas del movimiento: Manada (7 a 10 años), Unidad Scout (11 a 14), Caminantes (15 a 18), Rovers (18 a 22), además de educadores mayores de 22 años, responsables del cuidado y acompañamiento de los chicos. También participaron padres colaboradores, quienes se encargaron de la cocina durante todo el campamento.

Finalmente, desde el Grupo Scout San Cayetano expresaron su agradecimiento especial al director de la Juventud, Luis Llanos, y al subsecretario de Desarrollo Social, Ramiro Banco, quienes colaboraron en la gestión de parte de la mercadería necesaria para el desarrollo de la experiencia.