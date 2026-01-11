Inseguridad en Añatuya: hurto “a cara descubierta” en el barrio La Merced

Las cámaras del domicilio filmaron al ladrón trasladando mesas y sillas por encima de la reja. Los propietarios denunciaron el hecho.

Hoy 16:03

Un reconocido delincuente solitario fue filmado mientras ingresaba a una vivienda y sustraía diversos objetos de valor. El robo ocurrió en la madrugada y quedó registrado íntegramente por el sistema de vigilancia de la propiedad.

En un hecho que vuelve a poner de manifiesto la vulnerabilidad de los vecinos ante el avance de la delincuencia, un solitario ladrón protagonizó un descarado robo en una vivienda del barrio La Merced. Gracias a las cámaras de seguridad del domicilio, se pudo reconstruir paso a paso el modus operandi del malviviente.

Las imágenes comienzan mostrando al sospechoso merodeando las inmediaciones de la propiedad. Vestido con una camiseta blanca, pantalones cortos y una gorra clara para intentar ocultar su rostro, el individuo caminó con total parsimonia por la vereda, evaluando el momento oportuno para actuar.

Tras asegurarse de que no había testigos en la calle, el delincuente logró trasponer el perímetro e ingresar al frente de la vivienda, donde se encontraba una pileta de lona. Fue en ese sector donde el robo se volvió más evidente y audaz.

Una vez dentro, el ladrón actuó con rapidez pero con una calma sorprendente. Las cámaras del lugar captaron el momento exacto en que el sujeto comenzó a apoderarse de objetos del mobiliario exterior. En las grabaciones se observa cómo carga sillas de plástico negras y una mesa plástica, pasándolos por encima de una reja hacia el exterior.

Según se observa en los clips finales, el sujeto se llevó el botín, escondiéndose tras los pilares de la propiedad cada vez que presentía movimiento externo.

En el último tramo del registro fílmico, se ve al sospechoso alejándose del lugar con los objetos robados, perdiéndose en las calles aledañas. A pesar de que el robo ocurrió en una zona que parece contar con iluminación y tránsito de vehículos, como se aprecia en las tomas nocturnas, nadie logró interceptarlo en el momento.

Los propietarios de la vivienda ya han radicado la denuncia correspondiente, aportando estos videos como prueba fundamental para la identificación del autor.

A su vez, solicitaron a los vecinos que no adquieran bienes robados; expresando además su preocupación, asegurando que este tipo de hechos "a cara descubierta" son cada vez más frecuentes.