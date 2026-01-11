Nuevo desastre para el Manchester United de Lisandro: perdió con el Brighton y quedó afuera de la FA Cup

El equipo de Old Trafford cayó 2-1 por la tercera ronda y quedó eliminado del certamen más añejo del mundo.

Hoy 16:36

El calvario del Manchester United no se detiene. El equipo de Lisandro Martínez perdió este domingo ante Brighton en Old Trafford y quedó eliminado en la tercera ronda de la FA Cup, un golpe duro que agrava el mal momento futbolístico e institucional del club y reduce sus objetivos deportivos para la temporada.

El visitante golpeó primero a los 12 minutos, cuando Brajan Gruda aprovechó un rebote dentro del área y abrió el marcador. El United, dirigido de manera interina por Darren Fletcher tras la salida de Rúben Amorim, intentó reaccionar, pero mostró escasas ideas y fue superado en casi todos los sectores. Si no fuera por el arquero Lammens, la diferencia al descanso podría haber sido mayor.

En el complemento, la tendencia se mantuvo. Brighton fue claramente superior y amplió la ventaja a los 65’ con un zurdo espectacular de Danny Welbeck al ángulo superior derecho, imposible para el arquero local. El dominio visitante fue tan marcado que el resultado parecía incluso corto.

En el tramo final, el United buscó cambiar la historia con los ingresos de Harry Maguire, Casemiro y otros futbolistas de experiencia. A los 85’, Benjamin Šeško descontó de cabeza y le puso algo de suspenso al cierre, pero no alcanzó. Para colmo, a los 90’ el juvenil Shea Lacey fue expulsado y dejó al equipo con uno menos.

La eliminación tiene un peso histórico: es la primera vez desde 2014 que el Manchester United queda afuera de la FA Cup antes de la cuarta ronda. Un dato que grafica el momento del club y que deja una consecuencia concreta: ahora el equipo dependerá exclusivamente de la Premier League para intentar clasificarse a las competiciones europeas de la próxima temporada.