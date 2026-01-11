Central Argentino le cortó el récord a Comercio de 562 días sin perder en el Raúl Adolfo Seijas

El pitazo final no solo marcó una clasificación del Albo, sino el final de una racha que parecía inquebrantable.

Central Argentino venció 2 a 0 a Comercio Central Unidos como visitante, le cortó un invicto de más de un año en su estadio y lo eliminó en la Cuarta Ronda Eliminatoria del Torneo Regional.

El conjunto de la Banda no solo defendió el 1-0 conseguido en la ida, sino que ratificó su superioridad con una actuación sólida, ordenada y eficaz, en una cancha donde casi nadie lograba sumar. El resultado fue tan contundente como simbólico: Comercio no perdía en el Seijas desde el 29 de junio de 2024, cuando había caído 2-0 ante Yanda por la Liga Santiagueña.

Desde aquella derrota, el Tripero había construido una racha imponente como local: 16 victorias y 6 empates, atravesando torneos locales, fases finales y competencias regionales. Incluso en el 2025 había sido campeón invicto del Torneo Clausura, con 12 partidos sin perder, y había cerrado el año con otra consagración en su estadio ante Sportivo Fernández.

En el Regional 2025/26, Comercio también había mostrado firmeza en casa, superando la fase de grupos, la segunda y la tercera ronda, y llegando a esta cuarta instancia con la ilusión intacta pese a la derrota en la ida. Además, el historial reciente como local ante Central Argentino lo favorecía: le había ganado 2-0 en agosto de 2025 y 2-0 en julio de 2024, lo que reforzaba la idea de una cancha inexpugnable.

Pero esta vez la historia fue distinta. Central Argentino manejó los tiempos del partido, golpeó en los momentos clave y dejó sin respuestas a un Comercio que no pudo imponer su fortaleza habitual. El pitazo final no solo marcó una clasificación, sino el final de una racha que parecía inquebrantable.