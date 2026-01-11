Cuándo y cómo se juega la serie de la Quinta Ronda entre Central Argentino y Vélez

El Albo y el Fortín se enfrentarán en las semifinales de la Región Centro del Torneo Regional, en una serie a ida y vuelta.

Hoy 21:21

Este domingo quedó confirmado que habrá un equipo santiagueño en la final de la Región Centro del Torneo Regional. Central Argentino eliminó a Comercio en el Raúl Adolfo Seijas, mientras que Vélez de San Ramón dejó en el camino a Independiente de Catamarca. De esta manera, los dos mejores representantes de la provincia se verán las caras en la Quinta Ronda Eliminatoria.

La serie se jugará en formato ida y vuelta, el primer cruce será el sábado 18 de enero de 2026, mientras que la revancha se disputará el sábado 25 de enero de 2026.

En el primer encuentro, Central Argentino de La Banda será local ante Vélez Sarsfield de San Ramón, y luego la serie se trasladará al estadio del Fortín para definir al clasificado a la final regional.