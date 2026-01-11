Luego de los dichos de Trump, Cuba activó ejercicios militares y elevó su alerta defensiva

Hubo simulacros, entrenamientos tácticos y acciones de aseguramiento logístico y de defensa civil. El Partido Comunista cubano le pidió a la población “estar listos y dispuestos a morir” para enfrentar al enemigo.

Tras la captura de Nicolás Maduro y ante el aumento de las amenazas de Donald Trump, Cuba realizó ejercicios de defensa en distintos puntos de la isla y pidió estar listos y “dispuestos a morir” para enfrentar al “enemigo”.

Las maniobras se realizaron el sábado en el “Día Territorial de Zonas de Defensa” y coincidieron con la fuerte presión de Trump que sugirió hoy al gobierno cubano que llegue a un acuerdo “antes de que sea tarde”.

“Estar bien preparado de forma sistemática y dispuesto a morir si fuera preciso, es la mejor señal que puede dársele a un enemigo que recurre a toda clase de artimañas con la ilusión de someterte", escribió Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC).

La revolución cubana enfrenta momentos de incertidumbre tras la captura de Maduro y la asunción de un nuevo gobierno chavista encabezado por Delcy Rodríguez, sometido a un enorme condicionamiento desde Washington. Trump anunció el fin del suministro de petróleo venezolano a la isla.

“No hay duda de que, si se concreta, es un duro golpe para el gobierno de Miguel Díaz-Canel“, dijo a TN desde La Habana el exdiplomático cubano y analista Carlos Alzugaray.

La isla sufre una grave escasez de combustible con apagones diarios y depende en gran parte del flujo de crudo venezolano. Según distintas fuentes, recibe entre 15.000 a 27.000 barriles diarios de crudo.

Cómo fueron las maniobras de defensa

Los ejercicios militares incluyeron “simulacros, entrenamientos tácticos y acciones de aseguramiento logístico y de defensa civil”, escribió el diario Tribuna de La Habana.

Estas acciones buscaron “elevar el nivel de preparación en la protección de la integridad territorial y neutralizar al enemigo, incrementar los niveles de preparación de las brigadas de producción y defensa y el accionar de los grupos y subgrupos de trabajo para asegurar la producción de alimentos y mantener la vitalidad de los servicios básicos a la población”, indicó el periódico de la capital cubana.

“No es que se va a parar todo de inmediato. Hace rato que Cuba depende de fuentes alternativas, aunque indudablemente habría una afectación económica importante. El gobierno deberá hacer un reacomodo en medio de una grave crisis causada por las sanciones estadounidenses y errores propios. Va a ponerse más difícil la situación“, dijo Alzugaray.

Cuba no solo sufre la escasez de petróleo. También faltan productos básicos de todo tipo, en medio de una grave crisis económica y una inflación de alrededor de un 15% anual. La migración masiva ha roto todos los récords en los últimos años.

Pero el golpe también es político. “Queda muy en entredicho la capacidad de recibir apoyo de aliados importante en América Latina. Ha habido una evolución hacia la derecha en la región. Pero Cuba cuenta con el apoyo de China y Rusia”, dijo el exdiplomático.

El gobierno de Díaz-Canel trata de mantener un discurso de combate.

“Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por EE.UU. hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre”, dijo el mandatario.

Para Alzugaray, el gobierno cubano no está dispuesto a ceder a las exigencias de Trump de “una rendición incondicional. Esto no sería aceptable”, indicó.