Los Telares: detuvieron a un joven de 18 años tras robar una moto a la salida de un baile

El acusado fue identificado por cámaras de seguridad. La policía recuperó el rodado sustraído y le atribuye daños en otra motocicleta.

Hoy 22:08

El delincuente, un joven de 18 años domiciliado en Juanillo, fue identificado gracias a cámaras de seguridad. Además del robo de una Honda XR 150cc, se le adjudican daños en otra motocicleta que intentó sustraer en el mismo lugar.

Una jornada de intensa labor investigativa por parte del personal de la Comisaría 39 de Los Telares culminó este domingo con la detención de un joven y la recuperación de un motovehículo que había sido denunciado como robado horas antes.

Todo comenzó en la madrugada del domingo, en las inmediaciones del evento bailable denominado "Free Pub". La primera víctima, Leandro Benjamín Córdoba de 19 años, denunció que al salir del local alrededor de las 8 de la mañana, constató que su motocicleta Honda XR 150 c.c de color negra ya no se encontraba donde la había estacionado.

Casi en simultáneo, se registró una segunda denuncia por parte de Leonardo Daniel Sequeira de 24 años. El joven relató que dejó su moto Bajaj Rouser roja estacionada cerca de una verdulería aledaña al baile y que, al regresar, encontró el rodado a unos metros de distancia con graves daños: él destrabe del manubrio roto, el tablero y el sistema electrónico violentados. Según los investigadores, el malviviente no logró llevarse este segundo vehículo, pero dejó rastros claros de su accionar.

Por disposición de la Fiscal de Turno, Dra. Luciana Jacobo, la División Robo y Hurto inició una rápida tarea de inteligencia. El análisis clave llegó a través de las secuencias fílmicas de las cámaras de seguridad, que permitieron identificar fehacientemente al sospechoso por su vestimenta y fisonomía.

Con los datos precisos, los efectivos montaron una vigilancia en la localidad de Juanillo, Dpto. Atamisqui. Allí, interceptaron en la vía pública a Maximiliano Yutiel Roldán de 18 años, quien vestía exactamente la misma ropa observada en los videos: una remera blanca con detalles negros, bermuda de jeans celeste y un reloj negro.

Tras la aprehensión de Roldán, la policía realizó un rastrillaje en una zona montuosa a la vera de la Ruta Provincial N° 1, a unos 800 metros al norte de Los Telares. Allí, oculto entre la maleza, hallaron el motovehículo Honda XR 150c.c denunciado por Córdoba. El rodado ya no tenía su dominio colocado ni los espejos, con claras intenciones de ser "preparado" para su venta o desguace.

El detenido fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras que el vehículo recuperado será entregado a su propietario tras las pericias de rigor. En el operativo colaboró personal de la Brigada de Villa Atamisqui y de la Comisaría 39 de Los Telares.