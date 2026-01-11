Ingresar
Fernando Godoy es nuevo refuerzo de Güemes para la Primera Nacional 2026

El volante central de 35 años se suma al plantel que conduce Juan Vita para afrontar la próxima temporada del campeonato de ascenso.

Fernando Godoy es nuevo jugador de Güemes y se convirtió en uno de los refuerzos del equipo que dirige Juan Vita de cara a la temporada 2026 de la Primera Nacional. El volante central llega para aportar experiencia, orden y liderazgo en la mitad de la cancha.

El mediocampista, de 35 años, nacido en Buenos Aires, mide 1,72 metros. En la última temporada disputó 18 partidos oficiales y registró una asistencia, manteniendo regularidad en un rol clave dentro del funcionamiento del equipo.

Godoy cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol argentino e internacional. Surgido en Independiente, también jugó en Godoy Cruz, Talleres de Córdoba, Aldosivi, Huracán, Sarmiento y Sol de América, además de experiencias en el exterior como Panetolikos y Atromitos (Grecia), Curicó Unido (Chile) y Carlos A. Mannucci (Perú).

