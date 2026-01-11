Daniel Vila confirmó charlas con River por Sebastián Villa: "Quedó en darme una devolución"

El presidente de Independiente Rivadavia dio a conocer que estuvo en contacto con su par del Millonario para tratar un posible arribo del delantero colombiano a Núñez.

Hoy 22:20

El interés de River por Sebastián Villa fue una de las historias de este mercado de pases, situación que generó versiones cruzudas en Núñez y sobre la cual aportó detalles Daniel Vila, que dio a conocer que tuvo un contacto con el presidente Stefano Di Carlo para conocer el valor del jugador.

"Estuvimos en conversaciones con el presidente de River. Quedó en darme una devolución después de que le pasé un valor del jugador y no volvió a llamar. Lo estarán evaluando", indicó el mandatario mendocino en diálogo con Fox Sports aunque con un tono que da a entender que el Millonario dejó de ser una opción pese al deseo de jugador.

Si bien la chance del equipo de Marcelo Gallardo para estar descartada, el empresario remarcó que el delantero con pasado en Boca no seguirá en la institución: "Sebastián cumplió en Independiente. Él asumió un compromiso y se lo voy a cumplir. En junio del año pasado tuvo una oferta importante para irse de Independiente y se quedó. Puso como condición solamente ser capitán del equipo y la verdad fue la mejor decisión que tomamos. Fue un líder tan positivo para el grupo. Pero con el compromiso que a fin de año iba a buscar otros horizontes y eso es lo que estamos trabajando, que salga de Independiente", explicó.

Respecto al jugador, Vila confirmó que sigue en Colombia y el motivo por el cual prefieren que se mantenga en su país natal: "Está en Medellín. Está haciendo su pretemporada solo en Medellín, preparándose para su próximo destino que veremos cuál es".

"Preferimos que se quede ahí porque estar acá en Argentina implicaba mucho asedio, mucho nerviosismo. No iba a poder hacer pretemporada normal con sus compañeros. Tampoco es bueno vivir este momento de nerviosismo, mejor que esté alejado", comentó.

El delantero colombiano, con dos causas de abuso sexual -en una fue condenado, en 2023, y en la otra absuelto, en 2025-, no llegó a Núñez porque dado que el precio en el que fue tasado por el Azul del Parque Gral. San Martín es mucho más elevado de lo que estan dispuestos a pagar. Si bien realizaron una oferta y se mostró interés, la operación parece estar descartada al estar muy lejos en el plano económico entre los clubes.