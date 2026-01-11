Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 ENE 2026 | 25º
X
Policiales

Terrible tragedia en la Ruta 64: un hombre murió y una familia terminó hospitalizada

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 25, en un tramo enripiado cercano a San Lorenzo de los Sayagos. El conductor salió despedido del vehículo y falleció en el lugar, mientras que los demás ocupantes fueron hospitalizados.

Hoy 22:46
Foto archivo.

Un accidente de tránsito con consecuencias fatales se registró durante la tarde de este lunes sobre la Ruta Provincial Nº 64, a la altura del kilómetro 25, en un camino enripiado ubicado a pocos kilómetros de la localidad de San Lorenzo de los Sayagos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Al llegar al lugar, efectivos policiales observaron a varias personas sentadas sobre la banquina y, a escasa distancia, un automóvil Renault Clio siniestrado, que habría protagonizado un violento vuelco.

De acuerdo con los primeros testimonios recabados en el lugar, en el rodado viajaba una familia domiciliada en el barrio La Católica: Iván Jiménez (38), su pareja de apellido Ruiz (35), dos hijos de 28 y 14 años, y un nieto de 10. Todos se desplazaban en sentido norte-sur cuando, por causas que son materia de investigación, el conductor del vehículo realizó una maniobra brusca que terminó con el auto fuera de control.

El conductor fue identificado como José Antonio Coronel (59), domiciliado en el barrio Cabildo, quien salió despedido del automóvil tras los vuelcos y cayó a varios metros de distancia. Al momento del arribo policial, el hombre presentaba graves lesiones en el rostro y la cabeza y no reaccionaba.

Los demás ocupantes del vehículo sufrieron diversas lesiones, principalmente golpes en distintas partes del cuerpo y en la cabeza, por lo que fueron trasladados de urgencia al Hospital Regional para una mejor atención médica.

Minutos más tarde, personal de salud confirmó que Coronel no presentaba signos vitales, por lo que su cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, mientras se dio intervención a la Justicia para avanzar con las actuaciones de rigor y determinar las circunstancias del trágico hecho.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. En un verdadero partidazo, Barcelona le ganó al Real Madrid y se quedó con la Supercopa de España
  2. 2. Un joven de 24 años murió desangrado tras ser brutalmente atacado en el interior provincial
  3. 3. Bº Huaico Hondo: intentó esquivar una moto, chocó un poste y casi termina dentro del canal
  4. 4. Central Argentino le ganó a Comercio en el Raúl Adolfo Seijas y jugará la Quinta Ronda
  5. 5. Vélez aguantó la ventaja en Catamarca ante Independiente y clasificó a la Quinta Ronda
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT