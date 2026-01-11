Terrible tragedia en la Ruta 64: un hombre murió y una familia terminó hospitalizada

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 25, en un tramo enripiado cercano a San Lorenzo de los Sayagos. El conductor salió despedido del vehículo y falleció en el lugar, mientras que los demás ocupantes fueron hospitalizados.

Hoy 22:46

Un accidente de tránsito con consecuencias fatales se registró durante la tarde de este lunes sobre la Ruta Provincial Nº 64, a la altura del kilómetro 25, en un camino enripiado ubicado a pocos kilómetros de la localidad de San Lorenzo de los Sayagos.

Al llegar al lugar, efectivos policiales observaron a varias personas sentadas sobre la banquina y, a escasa distancia, un automóvil Renault Clio siniestrado, que habría protagonizado un violento vuelco.

De acuerdo con los primeros testimonios recabados en el lugar, en el rodado viajaba una familia domiciliada en el barrio La Católica: Iván Jiménez (38), su pareja de apellido Ruiz (35), dos hijos de 28 y 14 años, y un nieto de 10. Todos se desplazaban en sentido norte-sur cuando, por causas que son materia de investigación, el conductor del vehículo realizó una maniobra brusca que terminó con el auto fuera de control.

El conductor fue identificado como José Antonio Coronel (59), domiciliado en el barrio Cabildo, quien salió despedido del automóvil tras los vuelcos y cayó a varios metros de distancia. Al momento del arribo policial, el hombre presentaba graves lesiones en el rostro y la cabeza y no reaccionaba.

Los demás ocupantes del vehículo sufrieron diversas lesiones, principalmente golpes en distintas partes del cuerpo y en la cabeza, por lo que fueron trasladados de urgencia al Hospital Regional para una mejor atención médica.

Minutos más tarde, personal de salud confirmó que Coronel no presentaba signos vitales, por lo que su cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, mientras se dio intervención a la Justicia para avanzar con las actuaciones de rigor y determinar las circunstancias del trágico hecho.